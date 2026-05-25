Mieszkańcy Krakowa głosowali w niedzielę w dwóch odrębnych referendach dotyczących odwołania prezydenta miasta oraz rady miasta. Frekwencja i głosy były liczone niezależnie, dlatego oba głosowania przyniosły odmienne skutki.

W referendum dotyczącym odwołania Aleksandra Miszalskiego udział wzięło 176 228 mieszkańców, co przełożyło się na frekwencję na poziomie 29,99 proc. przy wymaganym progu 26,98 proc. Za odwołaniem prezydenta miasta zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko było 3 631 mieszkańców.

Liczba ważnych kart przekroczyła wymagany próg frekwencyjny, co oznacza, że referendum było ważne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mandat Aleksandra Miszalskiego wygasa z dniem ogłoszenia protokołu komisarza wyborczego w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Referendum ws. rady miasta nieważne

Inaczej zakończyło się referendum dotyczące odwołania Rady Miasta Krakowa. W tym przypadku frekwencja wyniosła 29,97 proc. uprawnionych i nie przekroczyła wymaganego ustawowo progu. Za odwołaniem rady miasta zagłosowało 168 010 mieszkańców, a przeciwko było 6 713 osób. Do uznania referendum za wiążące zabrakło osiągnięcia minimalnej liczby 179 792 głosów.

ZOBACZ: Prawica triumfuje po referendum. "Dziś Kraków, jutro cała Polska"

Większość w Radzie Miasta Krakowa mają obecnie Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica. Aby referendum odwoławcze było ważne, udział musi wziąć co najmniej 3/5 liczby wyborców uczestniczących w wyborze danego organu. W przypadku referendum dotyczącego odwołania Prezydenta Miasta Krakowa wymagany próg wynosił 158 555 ważnych kart wyjętych z urn, a dla Rady Miasta Krakowa - 179 792.

Aleksander Miszalski zabrał głos po referendum

Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnych wyników do sprawy odniósł się Aleksander Miszalski. Prezydent Krakowa podziękował mieszkańcom za udział w referendum.

ZOBACZ: Polityczne tąpnięcie w Krakowie. Pierwszy komentarz Aleksandra Miszalskiego

"Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem" - oświadczył.