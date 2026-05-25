Rosja od lat przedstawia Su-57 jako jeden z najbardziej zaawansowanych myśliwców świata. Sam Władimir Putin w 2019 roku określał go mianem "najlepszego samolotu na świecie". Moskwa przekonywała również, że maszyna przewyższa amerykańskie F-35 i nie posiada "słabych punktów".

Teraz jednak rosyjskie media pokazują wariant z dodatkowym miejscem dla drugiego członka załogi. W klasycznej wersji Su-57 pilot siedzi sam, a grzbiet maszyny ma jednolitą konstrukcję. Nowa wersja wymagała przebudowy górnej części kadłuba i powiększenia kabiny.

Dwumiejscowy Su-57 ma być ofertą dla zagranicy

Według kremlowskiego serwisu RIA Nowosti taki wariant może być przygotowywany przede wszystkim z myślą o eksporcie. Rosja od dłuższego czasu próbuje znaleźć zagranicznych odbiorców dla Su-57, jednak zainteresowanie maszyną pozostaje ograniczone.

The Russian Sukhoi Design Bureau has developed a new two-seat version of the Su-57 fighter jet.https://t.co/l5TPU4yLyY — Militarnyi (@militarnyi) May 17, 2026

Pod koniec 2025 roku rosyjskie władze ponownie próbowały przekonać do zakupu myśliwca Indie. Moskwa oferowała m.in. transfer technologii, dokumentacji projektowej, systemów radarowych oraz kodu źródłowego oprogramowania. Rosjanie przekonywali również, że ich maszyna jest bardziej "autonomiczna" niż amerykański F-35.

Według wcześniejszych doniesień potencjalnym zagranicznym klientem na Su-57 miała zostać Algieria. Władze w New Delhi odrzucały jednak wcześniejsze propozycje zakupu rosyjskiego myśliwca.

ZOBACZ: Sukces Ukrainy na Bliskim Wschodzie. Zniszczyli broń Iranu

Rosja może mieć problem z własnym "supermyśliwcem"

Eksperci zwracają uwagę, że stworzenie dwumiejscowej wersji może oznaczać próbę dostosowania maszyny do potrzeb państw, które nie dysponują rozbudowanym systemem szkolenia pilotów dla myśliwców piątej generacji.

W publikacji RIA Nowosti wskazano również, że drugi członek załogi mógłby odpowiadać za obsługę dronów współpracujących z samolotem lub odciążać pilota podczas bardziej złożonych misji bojowych.

Dodanie drugiego fotela oznacza jednak także konieczność przebudowy kadłuba, co może wpływać na właściwości stealth, czyli obniżoną wykrywalność przez radary. To właśnie ten element od lat był jednym z głównych argumentów Rosji przy promowaniu Su-57 jako konkurenta dla amerykańskich maszyn piątej generacji.