Rosja wprowadza zakaz dla lotnictwa prywatnego. Powodem ma być tajemnicza katastrofa

Według Stowarzyszenie Właścicieli Statków Powietrznych i Pilotów (AOPA-Rosja) ograniczenia będą dotyczyły praktycznie całej centralnej Rosji.

"Na początku czerwca w moskiewskiej strefie powietrznej wprowadzony zostanie całkowity zakaz lotów cywilnych statków powietrznych na wysokości do 5100 metrów" - podało w komunikacie AOPA-Rosja.

Rosja. Zakaz lotów prywatnych samolotów i helikopterów

Strefa zakazu będzie obowiązywała od granicy z Białorusią, do Jekaterynburga i Samary na wschodzie, a na południu do obszarów objętych już tymczasowo ograniczeniami.

Zakaz dotyczy prywatnych samolotów i helikopterów, które wykonują loty "nieregularne". "Czarterowe przewozy pasażerskie będą realizowane w zwykłym trybie" - dodano.

Restrykcje nie będą też obowiązywały lotnictwa sanitarnego, medycznego czy maszyn wykonujących zadania w ramach kontraktów państwowych.

Spekulacje odnośnie przyczyny. Przedstawiciele środowiska przypominają katastrofę z marca

Nie podano przyczyny wprowadzenia zakazu. "Nowaja gazieta" na swoim profilu w mediach społecznościowych podała, że członkowie środowiska komentujący tę informację zwracają uwagę na katastrofę samolotu pod Kołomną, do której doszło pod koniec marca.

Ofiarami wypadku były dwie osoby - pilot i bloger lotniczy.

Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy, ale do tej pory nie zostały podane nawet jej wstępne przyczyny.

Wiadomo, że w momencie, kiedy doszło do wypadku, w tym samym rejonie odnotowaną masową aktywność dronów.