Rosja wprowadza zakaz dla lotnictwa prywatnego. Powodem ma być tajemnicza katastrofa

Świat

Rosyjskie władze zamkną przestrzeń powietrzną w centralnej części kraju dla lotnictwa prywatnego. Zakaz obejmuje samoloty i helikoptery. Zacznie obowiązywać od czerwca. Nie podano oficjalnej przyczyny tego posunięcia, ale pojawiają się spekulacje na temat marcowej katastrofy, do której miało dojść podczas masowej obecności dronów w jej rejonie.

Mapa lotnicza pokazująca strefy ograniczeń lotów w Rosji, z zaznaczonym obszarem wokół Moskwy.
Planet Observer/Telegram
W części Rosji wprowadzono zakaz lotów cywilnych statków powietrznych

Według Stowarzyszenie Właścicieli Statków Powietrznych i Pilotów (AOPA-Rosja) ograniczenia będą dotyczyły praktycznie całej centralnej Rosji

 

"Na początku czerwca w moskiewskiej strefie powietrznej wprowadzony zostanie całkowity zakaz lotów cywilnych statków powietrznych na wysokości do 5100 metrów" - podało w komunikacie AOPA-Rosja.

Rosja. Zakaz lotów prywatnych samolotów i helikopterów

Strefa zakazu będzie obowiązywała od granicy z Białorusią,  do Jekaterynburga i Samary na wschodzie, a na południu do obszarów objętych już tymczasowo ograniczeniami. 

 

Zakaz dotyczy prywatnych samolotów i helikopterów, które wykonują loty "nieregularne". "Czarterowe przewozy pasażerskie będą realizowane w zwykłym trybie" - dodano.

 

ZOBACZ: Rosja wystrzeliwuje pociski na potęgę. Padł nowy, wojenny rekord

 

Restrykcje nie będą też obowiązywały lotnictwa sanitarnego, medycznego czy maszyn wykonujących zadania w ramach kontraktów państwowych.

Spekulacje odnośnie przyczyny. Przedstawiciele środowiska przypominają katastrofę z marca

Nie podano przyczyny wprowadzenia zakazu. "Nowaja gazieta" na swoim profilu w mediach społecznościowych podała, że członkowie środowiska komentujący tę informację zwracają uwagę na katastrofę samolotu pod Kołomną, do której doszło pod koniec marca. 

 

Ofiarami wypadku były dwie osoby - pilot i bloger lotniczy. 

 

Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) prowadzi śledztwo w sprawie katastrofy, ale do tej pory nie zostały podane nawet jej wstępne przyczyny. 

 

Wiadomo, że w momencie, kiedy doszło do wypadku, w tym samym rejonie odnotowaną masową aktywność dronów.

Artur Pokorski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DRONYHELIKOPTERKATASTROFALOTNICTWO CYWILNEROSJASAMOLOTYŚWIATZAKAZ

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 