"Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oświadcza, że niezmiennie traktuje wszelkie ataki na Ukrainę, w tym na obiekty i ludność cywilną, jako akty nieuzasadnionej agresji niosące za sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne" - oświadczono.

W związku z oświadczeniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wzywającym cudzoziemców, w tym dyplomatów, do niezwłocznego opuszczenia Kijowa w związku z planami przeprowadzenia ataków na cele militarne i centra decyzyjne, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP… — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) May 25, 2026

Dodatkowo MSZ wskazało, że "skoro Rosja, jak sama deklaruje, nie prowadzi wojny, tylko tzw. 'specjalną wojenną operację', która w założeniu powinna mieć zasięg ograniczony do obiektów militarnych, to jakiekolwiek ataki na inną infrastrukturę, w tym przedstawicielstwa dyplomatyczne powinny być traktowane jako akty nieprzyjazne".

Zaznaczono przy tym, że każdy atak na polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne zostanie potraktowany jako "celowy i zamierzony". W komunikacie resortu podkreślono ponadto, że działania Rosji "rodzą poważne konsekwencje prawno - międzynarodowe deprecjonując po raz kolejny rolę tego państwa jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ".

Rosja wezwała dyplomatów do opuszczenia Kijowa

Wcześniej w poniedziałek rosyjskie MSZ komunikat, w którym obwieszczono, że "rosyjskie siły zbrojne rozpoczynają systematyczne ataki na obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego w Kijowie".

Według przekazu, decyzja Kremla została podjęta po ataku na budynki Starobielskiego Kolegium Zawodowego i akademika w okupowanym przez Rosję Starobielsku w obwodzie ługańskim. Autorem uderzeń - jak twierdzą Rosjanie - miały być siły ukraińskie.

W ramach odpowiedzi siły rosyjskie mają za cel obierać "konkretne miejsca projektowania, produkcji, programowania i przygotowania do użycia dronów wykorzystywanych przez reżim w Kijowie". W komunikacie zaznaczono, że strona ukraińska posiada zdolności do produkcji bezzałogowców i przeprowadzanie uderzeń m.in. dzięki "wsparciu specjalistów NATO odpowiedzialnych za dostarczanie komponentów, danych wywiadowczych i wskazówek".

Rosyjskie ataki mają być też skierowane na "centra decyzyjne i stanowiska dowodzenia". "Biorąc pod uwagę rozproszenie tych obiektów po całym Kijowie, ostrzegamy obywateli zagranicznych, w tym personel placówek dyplomatycznych i przedstawicielstw organizacji międzynarodowych, o konieczności jak najszybszego opuszczenia miasta. Ostrzegamy również mieszkańców stolicy Ukrainy, aby nie zbliżali się do obiektów infrastruktury wojskowej i administracyjnej reżimu Zełenskiego" - napisali przedstawiciele kremlowskiej dyplomacji.