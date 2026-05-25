Pożar zabytkowego kościoła w Przemyślu. "Znaczne uszkodzenia"

Pożar w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu (woj. podkarpackie). - Uszkodzenia budynku są znaczne - przekazał polsatnews.pl st. bryg. Marcin Betleja z podkarpackiej straży pożarnej. W gaszeniu ognia udział brało dziewięć zastępów strażaków.

Dwóch strażaków w żółtych kaskach i specjalistycznych ubraniach pracuje przy gaszeniu pożaru. Na pierwszym zdjęciu strażak stoi na drabinie i zagląda przez okno płonącego budynku z cegły. Na drugim zdjęciu dwaj strażacy w zadymionym pomieszczeniu z wężem strażackim.
Do wybuchu pożaru doszło w poniedziałkowe przedpołudnie około godziny 10:30 w kościele mieszczącym się przy ulicy Leszczynowej w Przemyślu.

 

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o płonącym budynku. W gaszeniu ognia brało udział w sumie dziewięć zastępów z ochotniczej i państwowej straży pożarnej - poinformował polsatnews.pl rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marcin Betleja.

 

 

- Akcja gaśnicza została zakończona. Na szczęście nikt nie został poszkodowany i nikt nie wymagał pomocy służb. Mogę potwierdzić natomiast, że budynek został w znacznym stopniu uszkodzony przez ogień - dodał oficer.

 

Na zdjęciach udostępnianych przez druhów z OSP Bolestraszycach, którzy pomagali w walce z pożarem, widać, że wnętrze świątyni zostało doszczętnie strawione przez ogień.

 

- Jest za wcześnie, żeby mówić o przyczynach wybuchu ognia. Tę kwestię wyjaśnia policja i to ona opublikuje komunikat w tej sprawie - przekazał nam strażak.

 

Niewielki ceglany kościół został wzniesiony w 1914 roku i jest zabytkiem. Wokół świątyni zlokalizowane są historyczne mogiły żołnierzy, którzy polegli podczas I wojny światowej w latach 1914–1915.

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
