"Powinien wiedzieć". Dobrzyński reaguje na słowa Przydacza o ABW

Marcin Przydacz w poniedziałkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" był dopytywany o interwencję służb w domu mamy prezydenta Karola Nawrockiego. - Moje zarzuty kieruję wobec służb specjalnych, wobec Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo to oni dostają odpowiednie uprawnienia ustawowe, aby móc działać w cieniu i eliminować takie zagrożenia - powiedział.

Słowa Marcina Przydacza o ABW. Jest reakcja Jacka Dobrzyńskiego

Na te słowa niedługo później zareagował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. "Najpierw urzędnicy prezydenta bezpodstawnie atakowali ABW za rzekome zaangażowanie w kampanię prezydencką. Sąd zdecydowanie orzekł, że to nieprawda" - napisał na platformie X.

"Teraz minister Przydacz atakuje ABW w sprawie fałszywego powiadomienia służb ratowniczych i interwencji w mieszkaniu mamy prezydenta. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura, które oczywiście mają wsparcie ABW i jej ekspertów" - tłumaczył.

Dalej zaznaczył, że prezydencki minister "powinien wiedzieć, że zwalczanie tego rodzaju cyberprzestępczości jest zadaniem CBZC i policji". Dodał, że obie służby "dobrze się z tej misji wywiązują".

Dobrzyński na koniec zaznaczył: "sugestię pana Przydacza, że ze względu na bezpieczeństwo narodowe, ABW powinna inwigilować mamę prezydenta lub jej mieszkanie, życzliwie przemilczę".

Prezydencki minister: "Od tego mamy ABW"

Przydacz dopytywany w "Gościu Wydarzeń" o fałszywy alarm, którego skutkiem była interwencja w domu matki prezydenta, stwierdził, że "co do całości funkcjonowania systemu bezpieczeństwa osób najważniejszych w państwie, można mieć duże znaki zapytania".

Jego zdaniem zaufanie do służb topnieje, bo od początku maja doszło już do kilku tego rodzaju sytuacji. - Najpierw próbuje się destabilizować pracę jednej z telewizji, niezależnych wobec rządu. Później profesor Sławomir Cenckiewicz podlega tego typu działaniom. (...) Służby powinny się tym zająć, aby wyeliminować przyczyny tego typu działań - mówił prezydencki minister.

- Od tego mamy ABW i odpowiednie cybersłużby, które powinny tego typu rzeczy zwalczać - stwierdził prezydencki minister.

Podkreślał, że od kilku tygodni służby nie są w stanie wskazać sprawców wspomnianych incydentów.

Fałszywy alarm i interwencja w domu rodzinnym prezydenta

O interwencji w rodzinnym domu prezydenta w Gdańsku poinformował w sobotę wieczorem rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak podał, "służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania".

Napisał też, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia dotyczące dziennikarzy oraz osób publicznych związanych z prawicą.

Państwowa Straż Pożarna podała, że w sobotę ok. godz. 19.30 do służb wpłynęły dwa zgłoszenia: o możliwości wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz o nagłym zatrzymaniu krążenia. Poinformowano, że wobec braku kontaktu ze zgłaszającymi na miejsce skierowano jednostki PSP.

W sobotę późnym wieczorem w MSWiA odbyła się narada służb pod przewodnictwem szefa resortu Marcina Kierwińskiego, a w niedzielę rano premier Donald Tusk zwołał odprawę z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Szef rządu powiedział, że osoby odpowiedzialne za prowokacje związane z fałszywymi zgłoszeniami muszą zostać jak najszybciej zatrzymane.