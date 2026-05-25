W badaniu CBOS zapytał respondentów, czy obecność ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w USA wpłynie na stosunki między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Zdaniem większości ankietowanych nie będzie to miało znaczenia dla relacji między oboma państwami. Negatywnego wpływu pobytu Ziobry w USA częściej obawiały się osoby w wieku 18-24 lata oraz respondenci z wykształceniem podstawowym.

Pobyt Ziobry w USA. Po0lacy o stosunkach Warszawy z Waszyngtonem

Przekonanie, że obecność byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych nie wpłynie na relacje z USA, częściej wyrażali mężczyźni niż kobiety. Najwięcej takich odpowiedzi odnotowano w grupie osób w wieku 55-64 lata oraz wśród respondentów z wykształceniem wyższym.

Z kolei opinię, że pobyt Ziobry może zaszkodzić relacjom polsko-amerykańskim, wyrażało po 17-18 proc. kobiet i mężczyzn. Najczęściej wskazywali na to najmłodsi uczestnicy badania.

Eksperci o relacjach Polski i USA

Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych dr Małgorzata Bonikowska oceniła, że obecność Ziobry w USA nie wpłynie na relacje między Warszawą a Waszyngtonem. - Polska nie może sobie pozwolić na pogorszenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo jest to dla nas zbyt ważny kraj - powiedziała.

Ekspertka podkreśliła również, że sytuacja, w której osoba ścigana w Polsce przebywa w Stanach Zjednoczonych, stanowi wyzwanie dla państwa. - Robimy zresztą wszystko jako państwo, żeby te relacje były jak najlepsze i też jak najbliższe, (...) jeżeli są w nich jakieś napięcia, staramy się je łagodzić, a nie powiększać - dodała.

Podobnie sytuację ocenił amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego dr Karol Szulc. - Jasno widać, że Ziobro dostał pewną formę ochrony w Stanach Zjednoczonych - skomentował.

Dodał jednocześnie, że polski rząd będzie starał się minimalizować znaczenie tej sprawy dla relacji z USA. - Rząd będzie mówił, że dalej sojusz transatlantycki jest najważniejszy dla architektury bezpieczeństwa na całym świecie i będzie starał się jakoś obniżać rangę tego faktu, że Ziobro w USA jest - mówił.

Zbigniew Ziobro przebywa w USA

Zbigniew Ziobro 10 maja potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy był na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową za rządów premiera Viktora Orbana.

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny, obecnie poseł PiS, jest podejrzany przez prokuraturę m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Według śledczych miał popełnić 26 przestępstw związanych m.in. z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości.

Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI w dniach 18-20 maja 2026 roku na próbie tysiąca dorosłych mieszkańców Polski.