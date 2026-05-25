Polacy ocenili Nawrockiego i posłów. Widać wyraźny trend

46 proc. badanych dobrze ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego, a 42 proc. ma o niej negatywne zdanie - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Dużo gorzej oceniany jest parlament. O pracy Sejmu pozytywnie wypowiedziało się 33 proc. respondentów.

Mężczyzna w garniturze przemawia do grupy ludzi, trzymając mikrofon w prawej dłoni i wskazując palcem lewej dłoni.
W maju działalność prezydenta Karola Nawrockiego dobrze oceniło 46 proc. badanych

Według badania notowania prezydenta pozostają stabilne w stosunku do kwietnia. Odsetek pozytywnych ocen działalności Karola Nawrockiego wzrósł o jeden punkt procentowy, a negatywnych spadł o dwa punkty.

 

CBOS zwrócił uwagę, że podobnie jak miesiąc wcześniej opinie dotyczące działalności głowy państwa pozostają mocno podzielone. Przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi wynosi obecnie cztery punkty procentowe.

Sejm oceniany gorzej niż miesiąc wcześniej

W maju działalność Sejmu dobrze oceniło 33 proc. ankietowanych. To spadek o cztery punkty procentowe względem poprzedniego miesiąca.

Negatywne zdanie o pracy posłów wyraziło 49 proc. respondentów, co oznacza wzrost o jeden punkt procentowy. 18 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie.

 

Jak podkreśla CBOS, po spadku z ubiegłego miesiąca ponownie wzrósł odsetek ocen krytycznych, które przeważają nad przychylnymi.

Nieznacznie pogorszyły się także oceny Senatu. Działalność izby wyższej parlamentu pozytywnie ocenia 37 proc. respondentów, a negatywnie - 38 proc.

 

25 proc. badanych nie miało zdania. CBOS zaznaczył, że zmiany w notowaniach Senatu mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

Badanie przeprowadzono między 7 a 17 maja 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1041 dorosłych mieszkańców Polski.

 

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL

