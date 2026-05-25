Ogromny pożar w Podlaskiem. Trwa akcja strażaków

Ogromny pożar zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Trwa akcja strażaków

Polska

Do pożaru kompleksu zabudowań mieszkalnych i gospodarczych doszło w miejscowości Stary Cydzyn w woj. podlaskim. Z ogniem walczy ponad 30 zastępów straży pożarnej z różnych województw. Jak przekazano, żywioł udało się opanować.

Pożar kompleksu zabudowań mieszkalnych i gospodarczych w miejscowości Stary Cydzyn

- Zgłoszenie straż pożarna otrzymała po godzinie 15 - przekazał polsatnews.pl dyżurny z PSP w Łomży. Przekazał, że na miejscu palą się opony i budynki gospodarcze

Z relacji strażaka wynika, że płonie kompleks budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 700 metrów kwadratowych. Przekazał, że ogień już się nie rozprzestrzenia. 

 

Z pobliskich zabudowań ewakuowano 15 osób. - Udało się obronić jeden z budynków gospodarczych - dodał dyżurny. 

 

Jak wynika z informacji, do działań gaśniczych zadysponowano 19 jednostek straży pożarnej oraz jednostki operacyjne z Łomży, Białegostoku. Na miejscu w akcji bierze udział także specjalna jednostka z dronem, dwa podnośniki i cysterna.

