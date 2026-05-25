- Zgłoszenie straż pożarna otrzymała po godzinie 15 - przekazał polsatnews.pl dyżurny z PSP w Łomży. Przekazał, że na miejscu palą się opony i budynki gospodarcze.

Ogromny pożar w Podlaskiem. Trwa akcja strażaków

Z relacji strażaka wynika, że płonie kompleks budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 700 metrów kwadratowych. Przekazał, że ogień już się nie rozprzestrzenia.

Z pobliskich zabudowań ewakuowano 15 osób. - Udało się obronić jeden z budynków gospodarczych - dodał dyżurny.

Jak wynika z informacji, do działań gaśniczych zadysponowano 19 jednostek straży pożarnej oraz jednostki operacyjne z Łomży, Białegostoku. Na miejscu w akcji bierze udział także specjalna jednostka z dronem, dwa podnośniki i cysterna.