Nie żyje twórca kultowego programu. Stanisław Janicki miał 92 lata
Zmarł Stanisław Janicki, wybitny historyk kina, krytyk filmowy, reżyser i publicysta. Miał 92 lata. Znany był z wieloletniej współpracy z TVP i kultowego programu "W starym kinie". Tworzył również m.in. audycje radiowe i współpracował z "Kino Polska". Wyreżyserował i napisał scenariusze do licznych filmów fabularnych i dokumentalnych.
Informację o jego śmierci Stanisława Janickiego potwierdził Urząd Miejski w Bielsku-Białej, gdzie mieszkał historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, publicysta i scenarzysta.
Staniwsław Janicki urodził się 11 listopada 1933 r. w Czechowicach-Dziedzicach. Ukończył studia ze specjalizacji filmowej na Uniwersytecie Warszawskim. Otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych na UAM w Poznaniu. Zawodowo był związany m.in. z czasopismami "Film" i "Kino", a także z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi i Wytwórnią Filmów Poltel.
Przez lata współpracował z Telewizją Polską, gdzie stworzył i prowadził cykliczny program "W starym kinie". Był to najdłużej nadawany program filmowy w historii polskiej telewizji, emitowany nieprzerwanie od 1967 do 1999 roku.
Był również wykładowcą akademickim m.in. Uniwersytetu Śląskiego, autorem audycji "Odeon Stanisława Janickiego" nadawanej w radiu RMF Classic oraz współpracownikiem Kino Polska, gdzie prowadził program "Seans w Iluzjonie", w którym tworzył obszerne wprowadzenia do filmów z lat 20., 30. i 40. XX wieku emitowanych na antenie stacji.
Janicki wyreżyserował i napisał scenariusze do wielu filmów fabularnych, dokumentalnych i oświatowych. Wśród nich są:
- "Brat papieża",
- "Scena pełna muzyki i tańca",
- "Kruk".