Nie żyje twórca kultowego programu. Stanisław Janicki miał 92 lata

Informację o jego śmierci Stanisława Janickiego potwierdził Urząd Miejski w Bielsku-Białej, gdzie mieszkał historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, publicysta i scenarzysta.

Nie żyje Stanisław Janicki. Reżyser i historyk kina miał 92 lata

Staniwsław Janicki urodził się 11 listopada 1933 r. w Czechowicach-Dziedzicach. Ukończył studia ze specjalizacji filmowej na Uniwersytecie Warszawskim. Otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych na UAM w Poznaniu. Zawodowo był związany m.in. z czasopismami "Film" i "Kino", a także z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi i Wytwórnią Filmów Poltel.

Przez lata współpracował z Telewizją Polską, gdzie stworzył i prowadził cykliczny program "W starym kinie". Był to najdłużej nadawany program filmowy w historii polskiej telewizji, emitowany nieprzerwanie od 1967 do 1999 roku.

Był również wykładowcą akademickim m.in. Uniwersytetu Śląskiego, autorem audycji "Odeon Stanisława Janickiego" nadawanej w radiu RMF Classic oraz współpracownikiem Kino Polska, gdzie prowadził program "Seans w Iluzjonie", w którym tworzył obszerne wprowadzenia do filmów z lat 20., 30. i 40. XX wieku emitowanych na antenie stacji.

Janicki wyreżyserował i napisał scenariusze do wielu filmów fabularnych, dokumentalnych i oświatowych. Wśród nich są:

"Brat papieża",

"Scena pełna muzyki i tańca",

"Kruk".

jkn / polsatnews.pl / PAP