- Nowa Lewica wystawi kandydata bądź kandydatkę na prezydenta bądź prezydentkę miasta Krakowa - powiedział lider partii i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej w Krakowie.

Polityk zaznaczył, że decyzje dotyczące wyborów będą podejmowane przez lokalne struktury ugrupowania. - Wszystkie decyzje będą podejmowane, co dla nas oczywiste, w Krakowie, przez środowiska krakowskie, przez Nową Lewicę krakowską. Kraków jest podmiotem, żadna Warszawa nic w tej sprawie nie ma prawa mieć do powiedzenia - podkreślił.

Kraków po referendum. Miszalski odwołany

W poniedziałek rano Miejska Komisja ds. Referendum oficjalnie poinformowała o odwołaniu z urzędu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

W referendum dotyczącym odwołania Miszalskiego udział wzięło 176 228 mieszkańców, co przełożyło się na frekwencję na poziomie 29,99 proc. przy wymaganym progu 26,98 proc. Za odwołaniem prezydenta miasta zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko było 3 631 mieszkańców.

Referendum dotyczące odwołania Rady Miasta Krakowa okazało się natomiast nieważne. Frekwencja wyniosła 29,97 proc. przy wymaganym progu 30,59 proc. Za odwołaniem rady miasta zagłosowało 168 010 mieszkańców, a przeciwko było 6 713 osób.

Łukasz Gibała rozważa start

Do sytuacji w Krakowie odniósł się także Łukasz Gibała, który był rywalem Miszalskiego w wyborach samorządowych w 2024 roku.

- Wtedy, jak startowałem, zebrałem ok. 100 ekspertów, mieliśmy program. Muszę z nimi porozmawiać, zapytać, czy oni dalej mają czas, czy chcą ten czas inwestować. Sam nie jestem w stanie tego miasta naprawić - powiedział w Kanale Zero.

Gibała stwierdził również, że Kraków znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i ma wiele problemów. - Muszę zbudować ekipę i program. Jeśli się okaże, że się uda, to wystartuję - zadeklarował. Zapytany o ewentualne poparcie partii politycznych zapewnił, że taki scenariusz jest "absolutnie wykluczony".