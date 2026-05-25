"Pragniemy wejść w dialog ze wszystkimi mężczyznami i kobietami naszych czasów, z którymi dzielimy doświadczenia, pytania i dążenia ludzkości" - podkreślił papież w swojej pierwsze encyklice.

W swojej pierwszej encyklice papież odrzuca teorię "wojny sprawiedliwej", który w ocenie konfliktów Kościół stosował od V wieku, od czasów św. Augustyna. Według tej doktryny wojny powinny być prowadzone wyłącznie w celu obrony przed agresją. W kontekście Iranu doktryna była przywoływana przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa.

"Teoria wojny sprawiedliwej, która zbyt często była wykorzystywana do usprawiedliwiania wszelkich rodzajów wojny, jest już nieaktualna" - napisał papież Leon XIV.

"Stosowanie siły, przemocy i broni odzwierciedla ubóstwo relacyjne, które zawsze ma katastrofalne skutki dla ludności cywilnej" - podkreślił. Wyraził też obawę, że przywódcy mogą wszczynać wojny, aby odwrócić uwagę obywateli od spraw wewnętrznych.

"Nie możemy wykluczyć, że niektórzy przywódcy uznają konflikt zbrojny za skuteczny sposób odwrócenia uwagi od problemów wewnętrznych i cyniczne narzędzie radzenia sobie z trudnościami" - ocenił Ojciec Święty.

Sztuczna inteligencja. Leon XIV w obronnie godności

Leon XIV zaznaczył, że "w ostatnich latach staje się coraz bardziej oczywiste, jak szybko i jak głęboko cyfryzacja, sztuczna inteligencja i robotyka przekształcają nasz świat". "Techniki samej w sobie nie należy uważać za siłę przeciwstawną osobie ludzkiej. Przeciwnie, jest ona od samego początku wpisana w nasze dzieje jako działalność głęboko ludzka, związana z autonomią i wolnością człowieka" - zaznaczył.

Wyraził opinię, że konieczne jest przyjęcie odpowiednich narzędzi, zdolnych "strzec sprawiedliwości i ograniczać wypaczające skutki władzy technologicznej".

"W dobie sztucznej inteligencji, w której godność człowieka narażona jest na przesłonięcie przez nowe formy dehumanizacji, spoczywa na nas naglący obowiązek, by pozostać prawdziwie ludźmi, z miłością otaczając troską owo wspaniałe człowieczeństwo, które zostało nam darowane i ukazane w całej pełni w Chrystusie, a którego żadna maszyna nigdy nie zdoła zastąpić w jego blasku" - napisał papież.

Zauważył, że do dóbr przeznaczonych powszechnie dla wszystkich można obecnie zaliczyć także nowe formy własności: patenty, algorytmy, platformy cyfrowe, infrastrukturę technologiczną i dane. Podkreślił jednak, że istnieje niebezpieczeństwo, iż ludzkość padnie ofiarą swoich własnych zdobyczy.

AI na wojnie. Watykan chce "ograniczeń etycznych"

Zdaniem papieża nie można uważać AI za neutralną moralnie.

Leon XIV zaznaczył, że należy "rozbroić AI, to znaczy wyrwać ją z logiki zbrojnej rywalizacji, która dzisiaj nie jest już wyłącznie militarna, lecz także ekonomiczna i poznawcza. Jest to wyścig do stworzenia najsprawniejszego algorytmu i najszerszego zbioru danych po to, by utrwalić przewagę geopolityczną lub handlową nad wszystkimi innymi. Rozbroić znaczy zerwać tę równoznaczność między potęgą techniczną a prawem do rządzenia".

"Rozbroić nie znaczy wyrzec się technologii, lecz nie dopuścić, by zapanowała nad tym, co ludzkie. Znaczy wyzwolić ją spod monopoli, uczynić ją przedmiotem debaty i sprzeciwu, a tym samym przestrzenią przyjazną ludziom, przywracając ją wielości ludzkich kultur i form życia" - wyjaśnił Leon XIV.

Papież wyraził również przekonanie, że rozwój i wykorzystywanie sztucznej inteligencji w działaniach wojennych muszą zostać poddane najsurowszym ograniczeniom etycznym, z poszanowaniem godności człowieka i świętości życia, tak aby zapobiec wyścigowi zbrojeń.

jk / polsatnews.pl / PAP