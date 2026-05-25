Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 9:50 czasu polskiego. "W rejonie boguczańskim (kraj Krasnojarski - red.), niedaleko wsi Osinowij Mys, rozbił się samolot typu Aeroprakt-22" - podano w komunikacie Dyrektoriatu Głównego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w regionie, cytowanym przez rosyjską agencję TASS.

Na podkładzie samolotu miały znajdować się dwie osoby - dowódca i drugi pilot. Pierwszy z poszkodowanych ma znajdować się w poważnym stanie, a drugi w umiarkowanym. Ranni zostali przetransportowani do szpitala oddalonego ok. 140 km od miejsca zdarzenia.

Ustalono, że to pracownicy centrum pożarów leśnych, którzy prowadzili prace leśne i lotnicze.

Rosja. Katastrofa cywilnego samolotu, dwie osoby ranne

Mimo poważnych uszkodzeń maszyny, nikt nie zginął. Dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Dowódca jest w poważnym stanie - poinformowały służby, cytowane przez TASS.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia są ustalane. Prokuratura Transportu Krasnojarska zorganizowała inspekcję w miejscu pracy pilotów, a Komisja Śledcza wszczęła sprawę karną. Służby podejrzewają awarię techniczną maszyny oraz naruszenie zasad pilotażu.

Aeroprakt-22 to ultralekki samolot śmigłowy, który po raz pierwszy pojawił się w Ukrainie w 1996 roku. Ma zasięg 950 km i prędkość przelotową 140-150 km/h.

