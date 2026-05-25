Po godzinie 15:00 strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu kolejowym w miejscowości Garbatka, w powiecie obornickim (woj. wielkopolskie). Doszło tam do zderzenia pociągu relacji Rogoźno-Poznań z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym - przekazała Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Jak dodano, w wyniku zdarzenia ciężarówka stanęła w ogniu. Pociągiem podróżowało kilkanaście osób. W wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć - to kierowca ciężarówki. Według najnowszych informacji, które przekazał mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu rannych w rożnym stopniu zostało 17 osób. Zdecydowano o przewiezieniu do szpitala jednej z nich.

Garbatka. Katastrofa kolejowa. Pociąg wykoleił się po uderzeniu w ciężarówkę

- Zdarzenie miało miejsce na przejeździe kolejowo-drogowym kategorii D, zabezpieczonym znakiem "STOP" oraz krzyżem świętego Andrzeja. - powiedziała w Polsat News Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PLK. - Ruch pociągów został wstrzymany. Pociągi Intercity są kierowane drogą okrężną, a dla pozostałych przewoźników wprowadzono zastępczą komunikację autobusową - dodała.

- Na miejscu wypadku działają służby techniczne Polskich Linii Kolejowych. Pociąg jest uszkodzony i wykolejony - zaznaczyła.

- Jedna osoba, która była najciężej ranna, została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR - powiedział w Polsat News młodszy aspirant Martin Halasz z KW PSP z Poznania. Strażak dodał, że płonący wrak ciężarówki został już ugaszony.

Katastrofa kolejowa w Wielkopolsce. Jedna osoba nie żyje, kilkanaście jest rannych

Na miejscu działania prowadzi obecnie 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zadysponowano również zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby koncentrują się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, działaniach gaśniczych oraz udzielaniu pomocy osobom poszkodowanym.

Do zdarzenia odniósł się także minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Minister przekazał w mediach społecznościowych, że "TIR nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich".

Minister podał, że przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.