Skala nieprzygotowania jest uderzająca. Badania Bain & Company pokazują, że 71 proc. firm spodziewa się ataku kwantowego w ciągu pięciu lat (a co trzecia już za trzy), ale 90 proc. nie ma żadnego planu ani budżetu na obronę.

Czym właściwie jest Q-day?

Q-Day to moment, w którym komputery kwantowe staną się wystarczająco potężne, aby złamać obecne zabezpieczenia internetowe. Mowa o hasłach do banków, komunikatorów czy rządowych baz danych.

Temat badają między innymi Stany Zjednoczone, dzięki prywatnemu sektorowi, w skład którego wchodzą chociażby IBM, Google czy Microsoft. Państwo wspiera te działania poprzez ustawę National Quantum Initiative Act z 2018 roku, przekazującą fundusze laboratoriom, uniwersytetom i firmom technologicznym.

Najnowsze analizy Google, opublikowane 25 marca 2026 r., pokazują, że przełom może nastąpić już w 2029 roku. - Nadchodzi dzień, w którym ludzie, a może i przeciwnicy, uzyskają dostęp do komputera kwantowego, który będzie w stanie złamać będące w użyciu kody kryptograficzne - powiedział na łamach CNN Michele Mosca, współzałożyciel evolutionQ.

Jak działa komputer kwantowy?

Tradycyjny komputer, z którego korzysta się na co dzień, przetwarza informacje za pomocą bitów. Działają trochę jak zwykły włącznik światła, który może być tylko w pozycji włączony (1) lub wyłączony (0). Komputer kwantowy z założenia będzie używał zupełnie innych jednostek, nazywanych kubitami.

Dzięki prawom fizyki kubit może być jednocześnie zerem i jedynką. To właśnie odróżnia komputer kwantowy od zwykłego komputera, który sprawdza rozwiązania krok po kroku. Maszyna kwantowa potrafi analizować miliony możliwych kombinacji w tym samym czasie, wykonując w kilka sekund obliczenia, które tradycyjnym superkomputerom zajęłyby nawet tysiące lat.

Zbieraj teraz, odszyfruj później

"Zagrożenie dla szyfrowania jest istotne już dziś" - zaalarmowało Google. Powodem jest szpiegowska strategia znana jako "Zbieraj teraz, Odszyfruj później" (ang. Harvest Now, Decrypt Later).

Cyberprzestępcy oraz obce wywiady już teraz masowo przechwytują i archiwizują dane krążące w sieci. Dziś często nie są jeszcze w stanie ich odczytać, ale liczą na to, że zmieni się to wraz z nadejściem Q-day. Jak skwitował Mosca - Wszystko jest bezpieczne, bezpieczne, bezpieczne, a potem nagle przestaje być bezpieczne. To bardzo drastyczny skok.

Zagrożone będą transakcje finansowe, dokumentacja medyczna, maile, historia lokalizacji. W skrócie wszystko, co dziś jest chronione przez powszechnie stosowane algorytmy szyfrowania.

To nie jest kwestia czy, tylko - kiedy

Działające komputery kwantowe to już rzeczywistość. Procesor Willow firmy Google (105-kubitowy układ zaprezentowany w grudniu 2024 roku) wykonał w mniej niż pięć minut obliczenie, które najszybszemu klasycznemu superkomputerowi zajęłoby około 10 septylionów lat. IBM z kolei rozwija architekturę System Two opartą na procesorach Heron (156 kubitów), osiągając parametry wydajności wykraczające poza możliwości klasycznych symulacji.

Jednak samo Google przyznaje, że do osiągnięcia ostatecznego celu "potrzebne będą miliony komponentów do opracowania i udoskonalenia". Naukowcy skupiają się dziś na korekcji błędów i stabilności kubitów. Pytanie nie brzmi więc, czy te maszyny powstaną, ale kiedy zyskają moc zdolną wywrócić cyfrowy świat do góry nogami.

