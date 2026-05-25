Pożar wybuchł w nocy z sobotę na niedzielę w dzielnicy Kalasatama. Ogień szybko rozprzestrzenił się ze znajdującego się na czwartym piętrze balkonu i objął cały dach wybudowanego w 2016 roku apartamentowca.

Akcja gaśnicza trwała wiele godzin

Był to jeden z największych pożarów w stolicy Finlandii w ostatnich latach. W gaszeniu ognia brało udział około 30 jednostek straży pożarnej i służb ratunkowych. Akcja gaśnicza trwała około dziesięciu godzin.

ZOBACZ: Ogromny pożar na Dolnym Śląsku. Zarządzono ewakuację, są poszkodowani

"Działania gaśnicze były trudne, a na miejsce wezwano liczne jednostki z różnych części Helsinek oraz ochotnicze straże pożarne" - poinformował w mediach społecznościowych Wydział Ratownictwa Miejskiego w Helsinkach.

Dach bloku spłonął doszczętnie. Pożar zniszczył również częściowo klatki schodowe oraz w znacznej mierze instalacje w budynku.

Kalasataman Leonkadun rakennuspalo oli erittäin vaativa: pelastuslaitos sai hälytyksen lauantaina 23.5.2026 klo 21.00.07, ja parvekkeelta alkanut palo levisi nopeasti katolle.



Sammutustyöt olivat haastavat, ja paikalle hälytettiin runsaasti yksiköitä eri puolilta Helsinkiä sekä… pic.twitter.com/HVHRaB872f — Helsingin kaupungin pelastuslaitos (@stadinbrankkari) May 24, 2026

Lokatorzy nie mogą wrócić do budynku

Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani i nikt nie odniósł większych obrażeń. Lokatorzy nie wrócą jednak szybko do swoich domów.

ZOBACZ: Strażacy pokazali zdjęcie po pożarze Puszczy Solskiej. "Nienaruszone"

Władze wspólnoty mieszkaniowej zarządzającej budynkiem poinformowały, że w pożarze ucierpiały 62 mieszkania. Mimo że ogień nie objął wszystkich apartamentów, to ze względu na uszkodzenia spowodowane przez wodę oraz dym, a także połączenia w uszkodzonych instalacjach, prawie wszystkie lokale nie nadają się na ten moment do użytku.

Sprawę pożaru wyjaśnia policja. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że ogień został prawdopodobnie wzniecony od pozostawionego na balkonie grilla gazowego.

W związku z tym wszczęto śledztwo ws. rażącego niedbalstwa, stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.