Dobra wiadomość dla wcześniejszych emerytów. Nowe limity od 1 czerwca

Według najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w 2025 roku pracowało 879,5 tys. osób pobierających emeryturę, czyli o ponad 6,9 tys. więcej niż rok wcześniej. Większość z nich, bo 58,2 proc., stanowią kobiety. Częściej niż mężczyźni łączą emeryturę z pracą, bo ich świadczenia są przeciętnie niższe.

- Dorabianie do emerytury lub renty dla wielu "stypendystów ZUS-u" to codzienność. Osoby na wcześniejszej emeryturze lub rencie muszą jednak uważać na limity przychodu, ponieważ ich przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty świadczenia - poinformowała Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS z woj. podlaskiego.

Skąd biorą się nowe progi?

ZUS co trzy miesiące aktualizuje kwoty, które decydują o tym, czy wcześniejszemu emerytowi lub renciście zostanie zmniejszona albo wstrzymana wypłata świadczenia. Nowe progi wchodzą w życie 1 czerwca i obowiązywać będą do końca sierpnia 2026 roku.

Podstawą do wyliczenia nowych limitów są dane GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w I kwartale 2026 roku, które wyniosło 9 562,88 zł brutto.

Nowe limity dorabiania od 1 czerwca 2026

Od 1 czerwca wzrosną limity dorabiania dla części emerytów i rencistów. Pierwszy próg - 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia - zwiększy się z 6 438,50 zł do 6 694,10 zł brutto miesięcznie (ok. 255,6 zł więcej). Osoby zarabiające poniżej tej kwoty nie muszą obawiać się zmniejszenia świadczenia przez ZUS.

Zmieni się również drugi limit, a dokładnie ten, po którego przekroczeniu ZUS może zawiesić wypłatę emerytury lub renty. Próg ten odpowiada 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia i od czerwca wyniesie on 12 431,80 zł brutto (474,6 zł więcej) miesięcznie zamiast dotychczasowych 11 957,20 zł.

Osoby, których dochody mieszczą się pomiędzy tymi progami, nadal mogą otrzymywać świadczenie, jednak ZUS ma prawo je odpowiednio zmniejszyć. Wysokość potrącenia zależy od kwoty przekroczenia limitu, ale nie może być wyższa niż tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia. Od marca 2026 roku obowiązują następujące limity potrąceń:

742,10 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

841,05 zł - dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie

989,41 zł - dla emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Kto musi pilnować limitów, a kto nie

- Limity dorabiania obowiązują osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Panie powyżej 60 lat i panowie powyżej 65 mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Progi dotyczą przychodów z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, m.in. z umowy o pracę, zlecenia czy prowadzenia własnej firmy.

Trzeba poinformować ZUS. Inaczej grozi zwrot świadczeń

Osoby, które dorabiają do wcześniejszej emerytury lub renty, mają obowiązek zgłoszenia tego faktu do ZUS. Służy do tego oświadczenie o osiąganiu przychodu, czyli tzw. formularz EROP (jest dostępny w placówkach Zakładu lub chociażby na stronie zus.pl).

Co rok (najpóźniej do końca lutego), należy dodatkowo przekazać zaświadczenie od pracodawcy lub własne oświadczenie o przychodach z poprzedniego roku.

Brak takiego zgłoszenia może mieć swoje konsekwencje. Osoba, która nie poinformowała ZUS o podjęciu pracy, może zostać zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za okres nie dłuższy niż 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok wydania decyzji o rozliczeniu świadczenia. Gdy przychód zostanie zgłoszony na bieżąco, ewentualny zwrot obejmuje nie więcej niż ostatnie 12 miesięcy.

red. / polsatnews.pl