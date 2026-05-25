Autonomiczny autobus pojechał w pierwszą trasę. Miał wypadek
Autonomiczny autobus zderzył się z tramwajem w Gotenburgu. Do zdarzenia doszło w pierwszym dniu użytkowania przez pasażerów pojazdu poruszającego się bez kierowcy - potwierdził rzecznik miejscowego operatora transportu publicznego.
Autobus został wycofany z eksploatacji w celu przeprowadzenia kontroli - poinformował AFP rzecznik operatora Vasttrafik, Patrik Chi.
- Autonomiczny autobus z pasażerami na pokładzie w Goteborgu nagle zahamował i został uderzony od tyłu przez tramwaj. Nie odnotowano ofiar, rannych ani poważniejszych szkód - dodał.
Wypadek autonomicznego autobusu w Szwecji. Pierwszy raz przewoził pasażerów
Autobus wykonywał testy kursowe po centrum Goteborga od końca marca, ale poniedziałek był jego pierwszym dniem przewozu pasażerów. W pojeździe znajdował się kierowca, który w razie potrzeby przejął kontrolę.
Szwedzka agencja transportowa Transportstyrelsen dała zielone światło na przewóz pasażerów na pokładzie autobusu w ramach testów, które miały potrwać do 31 lipca 2027 roku.
Autonomiczne pojazdy w Europie. Trwają testy
Autonomiczne autobusy i busy w Europie działają na podstawie lokalnych zezwoleń, przyznawanych poszczególnym miastom i trasom, często na drogach prywatnych. Oficjalnie są to pojazdy biorące udział w "jazdach testowych". Nie mogą one jednak wykonywać np. połączeń międzynarodowych.
Unia Europejska nie wydała jeszcze ogólnoeuropejskich zezwoleń na komercyjne wdrożenie autonomicznego transportu publicznego ani robotaksówek. Prace nad dopuszczeniem takich pojazdów do ruchu trwają w poszczególnych komisjach.Czytaj więcej