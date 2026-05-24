Wyniki losowania Lotto na 24 maja. Sprawdź wygrane liczby
W niedzielę, 24 maja 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe? Podajemy wyniki losowania: Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Kaskada, Mini Lotto, Multi Multi.
Wyniki losowania Lotto
Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 23 maja 2026 roku, to:
17, 9, 2, 30, 14, 46
W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż dwanaście milionów złotych.
Następne losowanie Lotto odbędzie się we wtorek, 26 maja 2026 roku o godzinie 22:00.
Najwyższa wygrana w Lotto do tej pory wyniosła trzydzieści sześć milionów złotych i została zdobyta 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.
Wyniki dla Lotto Plus
Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 23 maja 2026 roku, to:
29, 25, 32, 23, 1, 43
W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.
W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana w Lotto Plus do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 9 maja 2026 roku w Kielcach.
Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 26 maja 2026 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Mini Lotto
Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 24 maja 2026 roku, to:
17, 19, 27, 8, 11
W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.
Najwyższa wygrana w Mini Lotto do tej pory wyniosła sześćset jedenaście tysięcy złotych i została zdobyta 31 grudnia 2025 roku w Murowanej Goślinie.
Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 25 maja 2026 roku o godzinie 22:00.
Multi Multi – wyniki losowania
Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 24 maja 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 62, 27, 60, 79, 66, 8, 26, 1, 78, 14, 47, 3, 71, 16, 13, 2, 45, 9, 75, 46 (Plus: 46)
Losowanie o 22:00: 57, 68, 69, 46, 34, 39, 44, 36, 54, 14, 67, 65, 76, 49, 78, 27, 28, 75, 51, 48 (Plus: 48)
W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.
Najwyższa wygrana w Multi Multi do tej pory wyniosła siedem milionów złotych i została zdobyta 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.
Wyniki losowania EuroJackpot
Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 22 maja 2026 roku, to:
Liczby główne: 5, 34, 35, 42, 46
Euronumery: 3, 5
W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 520 milionów złotych.
Najwyższa wygrana w EuroJackpot w Polsce do tej pory wyniosła dwieście trzynaście milionów złotych i została zdobyta 12 sierpnia 2022 roku w powiecie krotoszyńskim.
Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 26 maja 2026 roku o godzinie 20:45.
Wyniki losowania Kaskady
Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 24 maja 2026 roku, to:
Losowanie o 14:00: 9, 11, 21, 23, 4, 12, 2, 10, 15, 5, 3, 19
Losowanie o 22:00: 18, 15, 24, 13, 7, 17, 11, 23, 22, 16, 10, 2
W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za 2 zł. Gracz sam decyduje, czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.
Najwyższa wygrana w Kaskadzie do tej pory wyniosła dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i została zdobyta 11 maja 2026 roku przez Internet.
Wyniki losowania Ekstra Pensji
Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 24 maja 2026 roku, to:
7, 33, 28, 22, 35 oraz 1
W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5 000 zł miesięcznie przez 20 lat.
Najwyższa wygrana w Ekstra Pensji do tej pory wyniosła pięćdziesiąt tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat) i została zdobyta 15 października 2017 roku w Warszawie.
Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 25 maja 2026 roku o godzinie 22:00.
Wyniki losowania Ekstra Premii
Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania, które odbyło się 24 maja 2026 roku, to:
32, 24, 18, 7, 2 oraz 4
W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.
Najwyższa wygrana w Ekstra Premii do tej pory wyniosła jeden milion złotych i została zdobyta 3 października 2022 roku w Ryczywole.
Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 25 maja 2026 roku o godzinie 22:00.