Wjechał na autostradę pod prąd. Tragiczny wypadek na A1

Polska

Autostrada A1 jest zablokowana pod Łodzią po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. Jezdnia w kierunku Gdańska jest zamknięta między węzłami Tuszyn i Łódź Południe. Na miejscu wypadku pracuje policja i prokurator.

Dwa obrazy przedstawiające skutki wypadku samochodowego. Lewy obraz ukazuje spalone wraki samochodów na drodze nocą, z widoczną strażą pożarną w tle. Prawy obraz pokazuje zniszczone samochody na poboczu drogi w dzień, z widocznym napisem "POLICJA" na radiowozie.
PSP Łódź, Policja
Do wypadku na autostradzie A1 doszło w niedzielę ok. godz. 2.25 na jezdni w kierunku Gdańska między węzłami Tuszyn i Łódź Południe. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

 

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego wjechał na autostradę pod prąd i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki audi. Sprawca wypadku zginął na miejscu. Trzy osoby z drugiego pojazdu trafiły do szpitala - przekazała asp. Aneta Kotynia, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach.

Według relacji lokalnych mediów i nagrań publikowanych w mediach społecznościowych po czołowym zderzeniu w ogniu stanął samochód osobowy marki Citroen. Kierowcy pojazdu nie udało się wydostać z płonącego pojazdu.

 

Jezdnia jest wciąż zablokowana, a na miejscu pracują policjanci i prokurator Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim.

 

- Przewidujemy, że po godz. 9 uda się otworzyć przejazd jednym pasem autostrady w kierunku Gdańska - powiedziała mł. asp. Izabela Wypychowska z KWP w Łodzi. 

 

Komenda Powiatowa Policji Łódź Wschód przekazała, że zorganizowany został objazd do węzła Tuszyn na drodze krajowej nr 12 i S8.

Maciej Olanicki / polsatnews.pl / PAP
