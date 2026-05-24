Wjechał na autostradę pod prąd. Tragiczny wypadek na A1

Do wypadku na autostradzie A1 doszło w niedzielę ok. godz. 2.25 na jezdni w kierunku Gdańska między węzłami Tuszyn i Łódź Południe. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe.

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego wjechał na autostradę pod prąd i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki audi. Sprawca wypadku zginął na miejscu. Trzy osoby z drugiego pojazdu trafiły do szpitala - przekazała asp. Aneta Kotynia, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach.

Tragiczny wypadek na A1. Z samochodu zostały zgliszcza

Według relacji lokalnych mediów i nagrań publikowanych w mediach społecznościowych po czołowym zderzeniu w ogniu stanął samochód osobowy marki Citroen. Kierowcy pojazdu nie udało się wydostać z płonącego pojazdu.

Jezdnia jest wciąż zablokowana, a na miejscu pracują policjanci i prokurator Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim.

- Przewidujemy, że po godz. 9 uda się otworzyć przejazd jednym pasem autostrady w kierunku Gdańska - powiedziała mł. asp. Izabela Wypychowska z KWP w Łodzi.

Komenda Powiatowa Policji Łódź Wschód przekazała, że zorganizowany został objazd do węzła Tuszyn na drodze krajowej nr 12 i S8.