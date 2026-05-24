Z sondażu exit poll przeprowadzonego przez OGB i Stan360 dla Polsat News wynika, że frekwencja wyniosła 33,4 proc. Margines błędu w tego typu badaniach wynosi zazwyczaj około dwóch punktów procentowych. Oznacza więc, że w obu przypadkach wymagany próg został przekroczony.

Aby referendum było ważne, musiało wziąć w nim udział co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. frekwencja musiała zatem wynieść około 27 proc.

W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosiła 179 792, co odpowiada frekwencji na poziomie 30,6 procent.

Oficjalne wyniki referendum poda w poniedziałek rano Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.

Referendum w Krakowie. Mężczyźni głosowali częściej niż kobiety

Z badania wynika również, że częściej głosowali mężczyźni niż kobiety. Do urn poszło 37 proc. uprawnionych mężczyzn oraz 29,6 proc. uprawnionych kobiet.

Sondaż pokazał także różnice w frekwencji ze względu na wiek. Najczęściej w referendum brali udział mieszkańcy w wieku 60-69 lat - frekwencja w tej grupie wyniosła 41,1 proc.

Wysoki udział odnotowano również wśród osób w wieku 50-59 lat - 37,3 proc. oraz 40-49 lat - 35,7 proc.

W grupie 18-29 lat frekwencja wyniosła 32,9 proc., wśród osób powyżej 70. roku życia - 31,3 proc., a najniższa była w grupie 30-39 lat - 25,4 proc.