W niedzielę do końca dnia zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich, prognozowane są przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-18 st. C na Wybrzeżu, około 21-23 st. C na północy kraju, do 25-27 st. C na pozostałym obszarze Polski. Wiatr będzie silny - szczególnie w czasie burz - wtedy porywy mogą sięgnąć nawet 80 km/h.

Noc z niedzieli na poniedziałek na wschodzie kraju przyniesie przelotne opady deszczu oraz zanikające burze. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie i bez opadów. Na termometrach będzie od około 7-8 st. C na północnym wschodzie, przez 9-11 st. C w centrum, do 15-16 st. C na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie podczas burz możliwe będą porywy do 60 km/h.

Przed nami przyjemny początek tygodnia. Jaką pogodę przyniesie poniedziałek?

W poniedziałek zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 21 st. C do 26 st. C, a nad samym morzem miejscami 16 st. C, 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. W Bieszczadach porywy wiatru 55 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 9 st. C do 14 st. C, cieplej lokalnie na Dolnym Śląsku około 15 st. C, oraz chłodniej na Podhalu około 8 st. C. Wiatr przeważnie słaby, na północy umiarkowany, porywisty, miejscami na wybrzeżu w porywach do 65 km/h z kierunków zachodnich.

Będzie coraz cieplej, ale musimy liczyć się z wiatrem. Prognoza pogody na wtorek

We wtorek zachmurzenie małe lub bezchmurnie, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie zachmurzenie umiarkowane, i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 27 st. C, chłodniej miejscami na północnym wschodzie 18 st. C, 20 st. C, oraz nad samym morzem 16 st. C, 17 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, na wybrzeżu wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni.