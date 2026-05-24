Tajkonauta ma pomóc w badaniach nad fizjologią człowieka podczas długotrwałego pobytu w kosmosie.

Rakieta nośna Long March-2F Y23 ze statkiem kosmicznym Shenzhou-23 wystartowała w niedzielę o godz. 17.08 czasu polskiego z Centrum Wystrzeliwania Satelitów Jiuquan na północnym zachodzie Chin.

Za prowadzenie badań odpowiada były policjant z Hongkongu. To pierwszy przedstawiciel tego miasta, który bierze udział w chińskiej misji kosmicznej. Dwaj pozostali tajkonauci to dowódca Zhu Yangzhu i pilot Zhang Yuanzhi. Obaj należą do Korpusu Astronautów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.

Chiny wysłały kolejną misję w kosmos. W tle rywalizacja z USA o Księżyc

Jak zauważyła agencja Reutera, misja wpisuje się w rywalizację Chin i Stanów Zjednoczonych o pierwszeństwo w powrocie człowieka na Księżyc.

NASA zapowiada, że chce tego dokonać w 2028 roku. Stany Zjednoczone planują stałą obecność na Księżycu, która w przyszłości ma ułatwić załogową eksplorację Marsa.

Reuters przekazał, że zdaniem przedstawicieli USA Chiny mogą chcieć skolonizować Księżyc i wykorzystywać jego zasoby naturalne. Pekin zaprzecza tym oskarżeniom.

