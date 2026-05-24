Porozumienie Waszyngtonu i Teheranu byłoby krokiem milowym w procesie na rzecz zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Jak podaje Axios, niewykluczone, że taki dokument zostanie podpisany w najbliższych dniach, choć sprawa nadal nie jest przesądzona.

Według amerykańskiego urzędnika oraz osób wtajemniczonych w rozmowy umowa zakłada, że cieśnina Ormuz w ciągu 60 dni zostałaby otwarta bez opłat, a Iran zgodziłby się oczyścić ją z min morskich. W zamian USA zobowiązałyby się do zniesienia blokady irańskich portów i złagodzenia sankcji, aby umożliwić Teheranowi swobodną sprzedaż ropy.

Porozumienie USA z Iranem zależne od stanowiska ws. broni atomowej

Jak ustalił Axios, projekt memorandum zakłada, że Iran zobowiąże się nigdy nie dążyć do posiadania broni jądrowej oraz do negocjacji nad wstrzymaniem wzbogacania uranu i usunięciem wysoko wzbogaconych zapasów. Wówczas Stany Zjednoczone rozważą całkowite zniesienie sankcji i odmrożenie irańskich środków w ciągu 60 dni, ale tylko w ramach ostatecznego porozumienia pokojowego. Do tego czasu amerykańskie siły pozostaną w regionie.

Dokument ma również zawierać warunki wygaszania konfliktu Izraela z Hezbollahem, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że Izrael zachowa prawo reakcji, jeśli działania zbrojne zostaną wznowione. Według informatora Axiosa izraelski premier Binjamin Netanjahu miał zgłosić obawy wobec tych zapisów.

Irańska agencja informacyjna Fars podała, że projekt memorandum zakłada wstrzymanie wzajemnych ataków między USA a Iranem oraz zaprzestanie uderzeń z ich udziałem lub przy wykorzystaniu sojuszników.

"Znaczący postęp". Pakistan zadowolony z kierunku rozmów

Minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar oświadczył, że w amerykańsko-irańskich negocjacjach osiągnięto "znaczące postępy". Z kolei pakistański premier Shehbaz Sharif pogratulował Trumpowi "nadzwyczajnych wysiłków".

Biuro prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana podało, że rozmawiał on z Trumpem i przywódcami Bliskiego Wschodu na temat potencjalnego porozumienia. Ankara jest gotowa wesprzeć odblokowanie cieśniny Ormuz.

Prezydent USA Donald Trump - jak podaje Axios - w sobotę uczestniczył w telekonferencji z przywódcami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Egiptu, Turcji i Pakistanu. Choć w ostatnich dniach miał sygnalizować zamiar wznowienia ataków na Iran, podczas sobotnich rozmów "skłaniał się ku rozwiązaniu dyplomatycznemu".