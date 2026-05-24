Tragedia na Pomorzu. 15-latka zginęła w wypadku na motocrossie

Polska

Nie żyje 15-letnia dziewczyna, która jadąc motocyklem crossowym z nieustalonych jak dotąd przyczyn uderzyła w drzewo - potwierdził polsatnews.pl sierż. szt. Dawid Łaszcz, rzecznik bytowskiej policji. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę.

Fragment policyjnej sygnalizacji świetlnej z napisem "POLICJA" na tle zielonego krajobrazu oraz powiększony fragment mapy z zaznaczonym punktem w Rokicinach.
Pixabay / Mapy Google
Tragiczny wypadek w Rokicinach, gdzie zginęła 15-latka (zdj. ilustracyjne)

Tragedia miała miejsce w Rokicinach w gminie Czarna Dąbrówka w powiecie bytowskim (woj. pomorskie). 15-letnia dziewczyna, która poruszała się motocyklem crossowym po prywatnej posesji, po godzinie 13 z nieustalonych przyczyn uderzyła w drzewo.

 

ZOBACZ: Pędzili na pilną interwencję. Wypadek z udziałem radiowozu w Warszawie

 

Jak przekazał polsatnews.pl sierż. szt. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w chwili zdarzenia nastolatka znajdowała się pod opieką ojca.

Tragedia na Pomorzu. 15-latka zginęła w wypadku na motocrossie

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Podjęta została również reanimacja. Mimo tych działań, obrażenia okazały się zbyt poważne - 15-latka zmarła.

 

ZOBACZ: Wjechał na autostradę pod prąd. Tragiczny wypadek na A1

 

Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili na miejscu czynności procesowe. Zabezpieczyli oni ślady oraz monitoring, co może pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności tragedii. "Postępowanie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci" - dodał sierż. szt. Łaszcz.

WIDEO: Aleksander Kwaśniewski w "Gościu Wydarzeń": Ameryka musi przeżyć szok
Alicja Krause / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BYTÓWMOTOCYKLMOTOCYKLE CROSSOWENIE ŻYJE NASTOLATKAPOLICJAPOLSKAŚMIERTELNY WYPADEKWYPADEK

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 