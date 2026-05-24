Tragedia miała miejsce w Rokicinach w gminie Czarna Dąbrówka w powiecie bytowskim (woj. pomorskie). 15-letnia dziewczyna, która poruszała się motocyklem crossowym po prywatnej posesji, po godzinie 13 z nieustalonych przyczyn uderzyła w drzewo.

Jak przekazał polsatnews.pl sierż. szt. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w chwili zdarzenia nastolatka znajdowała się pod opieką ojca.

Tragedia na Pomorzu. 15-latka zginęła w wypadku na motocrossie

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Podjęta została również reanimacja. Mimo tych działań, obrażenia okazały się zbyt poważne - 15-latka zmarła.

Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili na miejscu czynności procesowe. Zabezpieczyli oni ślady oraz monitoring, co może pomóc w ustaleniu dokładnych okoliczności tragedii. "Postępowanie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci" - dodał sierż. szt. Łaszcz.