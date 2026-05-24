Specjalne wydanie programu "Polityczny WF z gościem" z Andrzejem Poczobutem
O godz. 11.00 na antenie Polsat News w programie "Polityczny WF z gościem" rozmowa z Andrzejem Poczobutem. Dziennikarz opowie o codzienności w białoruskim więzieniu, braku kontaktu z rodziną oraz rzeczywistości, którą zastał po wyjściu na wolność.
Prowadzący program Piotr Witwicki poruszy w rozmowie z gościem temat obecnej sytuacji na Białorusi, misji, jaką Andrzej Poczobut ma dziś do wykonania w swojej ojczyźnie, a także przyszłości kraju rządzonego przez reżim Alaksandra Łukaszenki.
Wydanie specjalne programu "Polityczny WF z gościem" zostało zrealizowane w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
