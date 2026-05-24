Specjalne wydanie programu "Polityczny WF z gościem" z Andrzejem Poczobutem

Polska

O godz. 11.00 na antenie Polsat News w programie "Polityczny WF z gościem" rozmowa z Andrzejem Poczobutem. Dziennikarz opowie o codzienności w białoruskim więzieniu, braku kontaktu z rodziną oraz rzeczywistości, którą zastał po wyjściu na wolność.

Portret Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza mniejszości polskiej na Białorusi, z widocznym napisem "polityczny WF z gościem"
Andrzej Poczobut gościem programu "Polityczny WF w gościem" w Polsat News

Prowadzący program Piotr Witwicki poruszy w rozmowie z gościem temat obecnej sytuacji na Białorusi, misji, jaką Andrzej Poczobut ma dziś do wykonania w swojej ojczyźnie, a także przyszłości kraju rządzonego przez reżim Alaksandra Łukaszenki.

"Polityczny WF z gościem". Andrzej Poczobut w specjalnym wydaniu programu

Wydanie specjalne programu "Polityczny WF z gościem" zostało zrealizowane w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

 

"Polityczny WF z gościem" w każdą niedzielę o godz. 11.00 na antenie Polsat News oraz na polsatnews.pl. Odcinki programu są dostępne również na YouTube.

 

Zapraszamy także do Interii, gdzie co tydzień pojawia się nowy odcinek podcastu "Polityczny WF". Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zabierają w nim słuchaczy za kulisy polskiej polityki, pokazując, że wiele spraw wygląda zupełnie inaczej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

