Oba referenda są rozliczane niezależnie. Do każdego osobno ustalana jest frekwencja i oddzielnie liczy się głosy. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie przewiduje, że oficjalne wyniki referendum znane będą w poniedziałek w godzinach porannych.

Referendum w Krakowie. Znamy wyniki sondażowe

Z badania exit poll OGB dla Polsat News i Stan360 wynika, że sondażowa frekwencja w głosowaniu wyniosła 33,4 proc. Oznacza to, że zarówno referendum nad odwołaniem prezydenta Krakowam jak i Rady Miasta są ważne. Margines błędu w sondażach typu exit poll wynosi zazwyczaj około 2 punktów procentowych.

Sondażowe wyniki wskazują, że:

Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego opowiedziało się 97,8 proc. głosujących. Przeciwnych było 2,2 proc.

Radę Miasta odwołać zdecydowało się 96,0 proc. uczestników referendum, przeciwnego zdania było 4,0 proc. z nich.

Na pytanie, który temat w największym stopniu przekonał ich do udziału w dzisiejszym referendum, ankietowani wskazywali:

wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (28,3 proc.),

poziom zadłużenia miasta (22 proc.),

sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm (14,3 proc.),

rosnące koszty życia w mieście (10,5 proc.),

ogólna ocena kierunku rozwoju miasta (9,7 proc.),

podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej (8,9 proc.),

niespełnione obietnice wyborcze - 2,5 proc., coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy (2,1 proc.),

rozczarowanie tempem zmian w Krakowie (1,7 proc.).

Respondenci zostali również zapytani, czy na ich udział w referendum większy wpływ miała negatywna ocena władz miasta, czy negatywna ocena rządu Donalda Tuska. Zdecydowana większość wskazała na władze miasta - 74 proc. ankietowanych. Negatywną ocenę rządu Tuska jako główny powód udziału w referendum wskazało 26 proc. badanych.

Referendum w Krakowie. Jaka frekwencja?

Głosowanie w Krakowie trwało od godz. 7.00 do 21.00. Aby referendum było ważne, musiało wziąć w nim udział co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. frekwencja musiała zatem wynieść około 27 proc.

W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosiła 179 792, co odpowiada frekwencji na poziomie 30,6 procent.

Według danych Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie liczba osób uprawnionych do głosowania w tym mieście wynosi bowiem 585 228 (stan na koniec marca).

SCT, podwyżki biletów i płatne parkowanie. Główne zarzuty wobec Miszalskiego

Referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego było wynikiem narastającego niezadowolenia części mieszkańców Krakowa, w tym polityków PiS i Konfederacji. Inicjatywa szybko zyskała duże poparcie - pod wnioskiem podpisało się 134 tys. Krakowian.

Głównym źródłem sprzeciwu było wprowadzenie Strefy Czystego Transportu, podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej oraz rozszerzenie strefy płatnego parkowania na weekendy.

Krytycy prezydenta oskarżają go również m.in. o nieodpowiedzialną politykę finansową, która - ich zdaniem - doprowadziła do znacznego wzrostu zadłużenia miasta, kolesiostwo przy obsadzaniu stanowisk, niespełnienie kluczowych obietnic wyborczych oraz sprawowanie urzędu w sposób niegodny, co w ocenie przeciwników negatywnie wpływa na wizerunek Krakowa.