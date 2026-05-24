Polska widownia zna twórczość Zwiagincew przede wszystkim za sprawą filmu "Lewiatan" z 2014 r. Podczas festiwalu w Cannes Rosjanin zaprezentował nową produkcję pod korespondującym tytułem "Minotatur". Tłem dla losów pary w kryzysie jest w "Minotaurze" wojna w Ukrainie.

Nowy film Zwiagincewa został przyjęty entuzjastycznie, a jury 79. festiwalu filmowego w Cannes przyznało mu nagrodę Grand Prix. Rosjanin wykorzystał uroczystość, by w mowie dziękczynnej zaapelować do władz na Kremlu.



- Miliony ludzi po dwóch stronach linii frontu marzą tylko o jednym: by masakry się skończyły. Jedyna osoba, która może położyć kres tej rzezi, to prezydent Federacji Rosyjskiej. Połóżcie kres tej rzezi, cały świat tego oczekuje - powiedział Andriej Zwiagincew.

Zwiagincew z Grand Prix w Cannes. Reżyser zaapelował do Putina

W rozmowie z agencją AFP Zwiagincew stwierdził, że mimo sukcesu w Cannes wątpi, aby rosyjska publika mogła obejrzeć "Minotaura" w kinach. Reżyser zwrócił jednak uwagę, że w miarę z coraz surowszą cenzurą w Rosji rozwija się drugi obieg - piracki.

- W Rosji przemysł piractwa kwitnie w pełni, więc wszyscy ci, którzy chcą go obejrzeć, zrobią to na pewno - powiedział Andriej Zwiagincew.



Reżyser konsekwentnie krytykował politykę Kremla w przeszłości. Brał udział w kongresie rosyjskich środowisk inteligenckich zorganizowanych w ramach sprzeciwu wobec aneksji Krymu w 2014 r. W 2020 r. bardzo ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem i trafił do Niemiec, gdzie wracał do zdrowia. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę zdecydował o zamieszkaniu na stałe we Francji.

Paweł Pawlikowski z nagrodą za najlepszą reżyserię podczas 79. festiwalu w Cannes

Innym ciepło przyjętym w Cannes filmem jest "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego, który otrzymał nagrodę za reżyserię. "Ojczyzna" to biograficzny obraz Thomasa Manna (w tej roli Hanns Zischler), autora słynnej "Czarodziejskiej góry", "Badenbrucków" i "Śmierci w Wenecji", powieści, która sama trwale zapisała się także historii kina.



W "Ojczyźnie" Pawlikowski skupił się na życiu rodzinnym Manna - jego relacji z córką Eriką (Sandra Hüller) i synem Klausem (August Diehl). Akcja rozgrywa się w 1949 r. w trakcie podróży pisarza z Frankfurtu pozostającego strefą wpływu USA do sowieckiego Weimaru.