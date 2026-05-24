Referendum w Krakowie. Mieszkańcy decydują w sprawie prezydenta i rady miasta

Niedzielne głosowanie odbywa się w 453 lokalach, które otwarte są od godziny 7. Lokale usytuowane są w podobnych miejscach, jak w poprzednich latach podczas wyborów. Większość obwodów do głosowania - 412 - to obwody stałe. Dodatkowe 41 to odrębne obwody głosowania, zlokalizowane np. w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Referendum Krakowie. Mieszkańcy decydują o prezydencie i radzie miasta

Wyborcy otrzymają dwie karty. Jedna dotyczy odwołania Aleksandra Miszalskiego, a druga - rady miasta. Oddanie ważnego głosu nastąpi przez postawienie znaku "X" w kratce obok odpowiedzi "TAK" lub "NIE".

Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 179 792.

Według danych Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie liczba osób uprawnionych do głosowania w tym mieście wynosi 585 228 (stan na koniec marca).

Lokale wyborcze otwarte do 21. Wyniki najprawdopodobniej w poniedziałek

W referendum w Krakowie mogą wziąć udział osoby mające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące Kraków. Podstawowym miejscem głosowania jest komisja wyborcza właściwa dla adresu zamieszkania widniejącego w Centralnym Rejestrze Wyborców. Co do zasady, adresem zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW) jest adres zameldowania na pobyt stały.

Jeżeli ktoś w przeszłości zawnioskował o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (dawniej: wniosek o wpis do rejestru wyborców) pod innym adresem i otrzymał pozytywną decyzję, to jego adresem w CRW jest adres podany w decyzji i obowiązuje do czasu złożenia oświadczenia o powrocie pod adres stałego zameldowania lub zameldowania się na stałe w nowym miejscu.

Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 21. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie przewiduje, że wyniki referendum znane będą w poniedziałek w godzinach porannych.