Z badania exit poll OGB i Stan360 dla Polsat News wynika, że za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego opowiedziało się 97,8 proc. głosujących. Radę Miasta z kolei odwołać zdecydowało się 96,0 proc. uczestników referendum.

Sondażowa frekwencja w referendum wyniosła 33,4 proc., co oznacza, że głosowanie w sprawie odwołania prezydenta Krakowa oraz Rady Miasta będzie ważne. Oficjalne wyniki poznamy najpewniej w poniedziałek rano,.

Sondażowe wyniki referendum w Krakowie wywołały lawinę triumfalnych komentarzy po prawej stronie sceny politycznej. Głos zabrał między innymi kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek.

"Głupia władza sprawowana dla pieniędzy i kolesi została przez mieszkańców Krakowa usunięta. Tak się kończy, jak nie słucha się Polaków. Tusku, ty będziesz następny" - napisał.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że rezultat referendum "to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust". Dodał, że obecna władza "niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne! Dlatego Krakowianie pokazali im czerwoną kartkę. Gratuluję wszystkim Krakowianom, którzy nie dali się zastraszyć i walczą o swoje miasto! Dla nas to dopiero początek".

Referendum w Krakowie. Politycy prawicy świętują sondażowe wyniki

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker uznał, że Kraków "dał sygnał całej Polsce, że obywatele nie są statystami. Polacy są gospodarzami" - przekazał.

Prezydencki minister nawiązał przy tym do odrzuconego przez Senat wniosku Karola Nawrockiego o referendum w sprawie polityki klimatycznej. Jak stwierdził, skoro sprawy lokalne można oddać pod osąd mieszkańców, "nie ma żadnego powodu, by odbierać Polakom prawo decyzji" w kwestiach, które - jak wskazał - dotyczą rachunków, firm, gospodarstw i rodzin.

"Prezydent Karol Nawrocki zrobi wszystko, by w tak ważnej sprawie naród mógł się wypowiedzieć. Bo Polska nie może być prowadzona ponad głowami obywateli. Niech zdecydują Polacy" - napisał.

Obszerny wpis opublikował także były premier Mateusz Morawiecki. "Krakowianie zagłosowali dziś przeciwko marnej władzy" - stwierdził.

"Czerwona kartka w polityce należy się nie tylko za czyste zło, ale też za przeciętność w dobie wielkich wyzwań, które przed nami stoją" - napisał były premier. Swój wpis zakończył hasłem: "Dziś Kraków, jutro - cała Polska. Walczmy".

Na sondażowy wynik referendum zareagowali również czołowi politycy Konfederacji m.in. - Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Pierwszy z nich napisał krótko: "Dzisiaj Miszalski, za rok Tusk!", natomiast drugi: "Teraz trzeba to wygrać, żeby układy znów nie przetrwały z nową twarzą jakiegoś figuranta sitwy, która oplotła to piękne miasto! I nowych uczciwych ludzi trzeba wprowadzić do Rady Miejskiej".