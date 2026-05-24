Polska zmuszona poderwać myśliwce. Kijów na kilka godzin znalazł się pod ostrzałem Rosji

Polska

Polska poderwała nad ranem myśliwce w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Działania zostały zakończone, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak przekazały z kolei ukraińskie służby, Kijów przez kilka godzin był szturmowany przez drony.

Dwa myśliwce wojskowe lecące na błękitnym niebie.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Zdj. ilustracyjne. Polskie myśliwce poderwane do lotu w związku z nocnym atakiem Rosji na Ukrainę

Komunikat o operowaniu polskiego lotnictwa wydano przed o godz. 1.49, natomiast po godz. 5.00 poinformowano o zakończeniu działań.

 

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - wyjaśniało DORSZ.

 

Poderwanie myśliwców miało charakter prewencyjny - nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W akcji monitorowania pomogły wojska NATO, w tym siły powietrzne Francji oraz Holandii.

Nocny atak Rosji na Ukrainę. Kijów pod ostrzałem roju dronów

W niedzielę nad ranem w Kijowie słychać było serie głośnych eksplozji. Kanały monitorujące w serwisach społecznościowych donosiły o wybuchach pocisków balistycznych, rakiet manewrujących i bezzałogowców.

 

"Pięć osób rannych w stolicy. Jedna została hospitalizowana, a pozostałym udzielono pomocy na miejscu" - napisał na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko. Poinformował, że w jednej z dzielnic dron uderzył w supermarket, a w innej w 14-piętrowy blok na poziomie 12-13 kondygnacji. Odłamki spadły też na dach 24-kondygnacyjnego wieżowca. Kliczko przekazał, że w wielu miejscach gaszone są pożary.

 

ZOBACZ: Porażka negocjacji Ukraina-Rosja-USA. "Do niczego nie prowadzą"

 

Według użytkowników portali społecznościowych na stacji metra Łukjaniwka podczas eksplozji zaczął sypać się tynk z sufitów. Mieszkańcy stolicy Ukrainy wykorzystują metro jako schrony.

 

Od godziny 0.33 czasu lokalnego (23.33 w Polsce), kiedy w Kijowie zawyły syreny, ogłaszające alarm bombowy, Rosjanie przeprowadzili kilka fal uderzeń.

WIDEO: Gorzkie słowa Jacka Czaputowicza o sojuszu Polski z USA. "Nie widzą interesu"
Patryk Idziak / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
ATAKI DRONÓWKIJÓWLOTNICTWONATOOBRONA POWIETRZNAPOLSKAROSJAUKRAINA

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 