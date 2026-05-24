Komunikat o operowaniu polskiego lotnictwa wydano przed o godz. 1.49, natomiast po godz. 5.00 poinformowano o zakończeniu działań.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - wyjaśniało DORSZ.

Poderwanie myśliwców miało charakter prewencyjny - nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W akcji monitorowania pomogły wojska NATO, w tym siły powietrzne Francji oraz Holandii.

Nocny atak Rosji na Ukrainę. Kijów pod ostrzałem roju dronów

W niedzielę nad ranem w Kijowie słychać było serie głośnych eksplozji. Kanały monitorujące w serwisach społecznościowych donosiły o wybuchach pocisków balistycznych, rakiet manewrujących i bezzałogowców.

"Pięć osób rannych w stolicy. Jedna została hospitalizowana, a pozostałym udzielono pomocy na miejscu" - napisał na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko. Poinformował, że w jednej z dzielnic dron uderzył w supermarket, a w innej w 14-piętrowy blok na poziomie 12-13 kondygnacji. Odłamki spadły też na dach 24-kondygnacyjnego wieżowca. Kliczko przekazał, że w wielu miejscach gaszone są pożary.

Według użytkowników portali społecznościowych na stacji metra Łukjaniwka podczas eksplozji zaczął sypać się tynk z sufitów. Mieszkańcy stolicy Ukrainy wykorzystują metro jako schrony.

Od godziny 0.33 czasu lokalnego (23.33 w Polsce), kiedy w Kijowie zawyły syreny, ogłaszające alarm bombowy, Rosjanie przeprowadzili kilka fal uderzeń.