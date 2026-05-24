Peter Magyar poinformował w swoim niedzielnym wpisie na platformie X o tym, że zmianie ulegnie wysokość pensji premiera w jego kraju. W porównaniu do poprzedniego szefa rządu będzie on zarabiać ponad dwa razy mniej. "Pensje ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów również zostaną znacząco obniżone. Czego oczekuję: humanitaryzmu, umiaru i pokory” - ogłosił polityk.

Premier Węgier już w sobotnim wywiadzie z telewizją RTL zapowiedział cięcia wynagrodzeń elity politycznej, ujawniając, że jego miesięczne wynagrodzenie zostanie obniżone do 3,8 mln forintów brutto (10,6 tys. euro), na co złoży się 2,3 mln forintów wynagrodzenia premiera oraz 1,5 mln forintów pensji posła.

ZOBACZ: Zdecydowana zmiana kursu Węgier. Ambasador Rosji wezwany na dywanik

Ostatnie zgłoszone miesięczne wynagrodzenie brutto byłego premiera Viktora Orbana wynosiło 7,8 mln HUF (22 tys. EUR) - przypomniały węgierskie media.

Wielkie zmiany na Węgrzech. Nowy premier chce pobierać niższe wynagrodzenie

Węgierski premier zapowiedział też, że miesięczny limit zarobków posłów - którzy mogli się ubiegać o dopłaty na paliwo, zakwaterowanie czy utrzymanie biur - zostanie obniżony z 7 do 5 mln forintów.

ZOBACZ: Nowy premier ukrócił sztuczki Orbana. Koniec stanu wyjątkowego na Węgrzech

Magyar zaznaczył, że kadra kierownicza spółek państwowych, a także członkowie rad nadzorczych i doradczych, również będą musieli liczyć się z obniżkami pensji.