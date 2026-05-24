Niejasne komunikaty ws. Iranu. Rubio mówił o godzinach, później nadszedł komunikat Trumpa

W sobotę prezydent USA Donald Trump oznajmił, że porozumienie z Iranem zostało "w dużej mierze" wynegocjowane i że omawiane są ostatnie szczegóły. Kolejnego dnia Marco Rubio, cytowany przez agencję AFP, zasugerował, że może ono zostać zawarte jeszcze w niedzielę.

- Myślę, że w ciągu najbliższych kilku godzin świat może otrzymać dobre wieści - powiedział Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji zasugerował dodatkowo, że przygotowywane porozumienie rozwiąże problemy związane z blokadą cieśniny Ormuz, wprowadzoną przez Iran na początku marca.

Rubio powtórzył też stanowisko amerykańskiej administracji, że Iran nie może uzyskać broni atomowej. Umowa między USA i Iranem zapoczątkuje "proces, który w końcu może doprowadzić nas do miejsca, do którego dąży prezydent (USA Donald Trump), czyli do świata, który nie musi już obawiać się irańskiego arsenału nuklearnego" - dodał.

Słowom Rubio zaprzecza natomiast to, co w niedzielne popołudnie (czasu polskiego - red.) przekazał Trump. "Negocjacje przebiegają w sposób uporządkowany i konstruktywny, a ja poinformowałem moich przedstawicieli, aby nie spieszyli się z zawarciem porozumienia, ponieważ czas działa na naszą korzyść - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Prezydent USA przekazał także, że amerykańska blokada cieśniny Ormuz "pozostanie i będzie obowiązywała do momentu osiągnięcia, potwierdzenia i podpisania porozumienia". - Nasze relacje z Iranem stają się znacznie bardziej profesjonalne i produktywne - zapewnił przy tym.

Wcześniej w niedzielę półoficjalna agencja irańska Tasnim podała, że negocjowane przez USA i Iran wstępne porozumienie przewiduje, że w ciągu 30 dni od jego zawarcia liczba statków przepływających przez cieśninę Ormuz wróciłaby do poziomu sprzed wojny. Wtedy ten szlak wodny, z którego korzystali m.in. eksporterzy ropy naftowej i gazu ziemnego z Zatoki Perskiej, pokonywało do 150 statków dziennie.

Jednocześnie Tasnim podała, że "warunki w cieśninie nie wrócą do stanu sprzed wojny", a Iran będzie zaznaczał swoją suwerenność w kontekście Ormuzu na różne sposoby, o których poinformuje w przyszłości. Według agencji pozostają jeszcze "jeden lub dwa" sporne punkty w negocjacjach USA i Iranu.

W niedzielę Mohsen Rezaei, doradca wojskowy najwyższego przywódcy Iranu, powiedział agencji Reutera, że Iran ma prawo do zarządzania cieśniną Ormuz w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Z kolei wysoki rangą przedstawiciel władz irańskich przekazał tej samej agencji, że Teheran nie zgodził się na przekazanie swoich zapasów wysoko wzbogaconego uranu. Irański program jądrowy nie był przedmiotem wstępnego porozumienia z USA, kwestia ta zostanie poruszona w negocjacjach na temat ostatecznego porozumienia - przekazała ta osoba.

Izrael chce wolnej ręki w sprawie Libanu. "Zachowa swobodę działania"

Pod znakiem zapytania stoi także dalszy los Libanu, w którym armia Izraela prowadzi ataki wymierzone w Hezbollah, ale też infrastrukturę kraju.

Izraelski urzędnik przekazał w niedzielę agencji Reutera, że dzień wcześniej odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy Donaldem Trumpem a Binjaminem Netanjahu. Izraelski premier miał powiedzieć amerykańskiemu przywódcy, że "Izrael zachowa swobodę działania w obliczu zagrożeń w Libanie".

- W wczorajszej rozmowie z prezydentem Trumpem premier (Netanjahu - red.) podkreślił, że Izrael zachowa swobodę działania wobec zagrożeń na wszystkich obszarach, w tym w Libanie, a prezydent Trump powtórzył i poparł tę zasadę - powiedział Reutersowi anonimowy izraelski urzędnik.