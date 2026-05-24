Służby w rodzinnym domu Karola Nawrockiego. Pilna narada w MSWiA

W naradzie udział wzięli komendant PSP, komendant główny policji, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz wiceministrowie Czesław Mroczek i Wiesław Leśniakiewicz.

Podczas spotkania omówiono zdarzenie dotyczące zgłoszeń, które wpłynęły do Centrum Powiadamiania Ratunkowego 23 maja w godzinach wieczornych i dotyczyły wystąpienia pożaru w mieszkaniu oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz - podało MSWiA.

Wejście służb do domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. "Zgodnie z procedurą"

"Informujemy, że centrum powiadamiania ratunkowego przekazało zgłoszenie zgodnie z obowiązującą procedurą bezpośrednio do Straży Pożarnej, Policji i ratownictwa medycznego. Wymienione służby ratunkowe pojawiły się niezwłocznie. Na miejscu zdarzenia kierujący akcją strażak, po rozpoznaniu sytuacji, podjął decyzję o siłowym wejściu do mieszkania, należącego do rodziny prezydenta RP" - poinformował resort.

Po sprawdzeniu mieszkania nie stwierdzono zagrożenia pożarowego ani obecności osób poszkodowanych, lokal był pusty. Policja prowadzi postępowanie mające na celu ustalenia sprawców tego zdarzenia.

ZOBACZ: Służby wyważyły drzwi w domu rodzinnym Nawrockiego. Reagują premier i szef MSWiA

"Każde powiadomienie traktowane jest przez służby ratownicze z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji" - napisano w komunikacie.

"W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi braku obecności funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa w mieszkaniu prezydenta RP, informuję, że lokal, którego dotyczyło zgłoszenie, nie należy do prezydenta RP, lecz do członka jego rodziny. W związku z tym adres ten nie jest objęty ochroną SOP" - dodała na platformie X rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.

Premier Donald Tusk zapowiedział odprawę z ministrami

W sobotę późnym wieczorem Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że premier Donald Tusk w niedzielę rano weźmie udział w odprawie z ministrami i przedstawicielami służb.

Wcześniej Tusk napisał na platformie X, że doszło do "kolejnej telefonicznej prowokacji". "Tym razem straż pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym prezydenta Nawrockiego" - dodał.

ZOBACZ: Interwencja w domu Nawrockiego. Straż Pożarna wydała komunikat

"Jestem w stałym kontakcie z ministrami i służbami, przekazałem także wyrazy solidarności prezydentowi" - napisał.

We wpisie premier podkreślił, że "działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa, w nas wszystkich". "Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje" - zapewnił.