Jubileuszowe wydanie "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii"
Jubileuszowa odsłona programu "Śniadanie Rymanowskiego". Bogdan Rymanowski porozmawia z zaproszonymi gośćmi o sytuacji w Polsce i na świecie. Transmisja od godz. 9:55 w Polsat News, Interii i na polsatnews.pl.
Program Bogdana Rymanowskiego świętuje piątą rocznicę nadawania.
- Pięć lat "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" to setki rozmów, tysiące pytań i niezliczona ilość emocji na żywo. Najbardziej cieszy mnie to, że widzowie wciąż chcą spędzać z nami niedzielne poranki i traktują nasz program jako miejsce ważnej debaty. Telewizja informacyjna musi być blisko ludzi i ich spraw, a my od początku staramy się właśnie tacy być - mówił Bogdan Rymanowski.
W jubileuszowym wydaniu gośćmi "Śniadania Rymanowskiego" będą:
- Rafał Leśkiewicz - rzecznik prezydenta
- Anna Maria Żukowska - przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy
- Katarzyna Lubnauer - wiceminister edukacji (KO)
- Piotr Zgorzelski - wicemarszałek Sejmu (PSL)
- Krzysztof Bosak - wicemarszałek Sejmu (Konfederacja)
- Radosław Fogiel - poseł (PiS)
Wcześniejsze odcinki programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" są dostępne TUTAJ.