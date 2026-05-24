Wielu rodziców zakłada, że skoro raz zawnioskowali o 800 plus, świadczenie będzie wpływać na konto nieprzerwanie aż dziecko skończy 18 lat. Inni z kolei w natłoku codziennych obowiązków zapominają, że co roku trzeba złożyć nowy wniosek.

Świadczenie przyznawane jest bowiem na okresy roczne od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku, więc każdy nowy okres wymaga osobnego zgłoszenia.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o kontynuację wypłacania 800 plus?

Według najnowszych danych ZUS, do urzędów wpłynęło już ponad 3,8 miliona wniosków na ok. 5,6 miliona dzieci. Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla "Wprost" szacuje się, że uprawnionych jest około 6,7 miliona dzieci.

Co to oznacza? Rodzice ponad miliona dzieci jeszcze nie dopełnili formalności na nowy okres rozliczeniowy, zatem muszą się spieszyć. Do końca terminu zostało kilka tygodni.

Świadczenie przyznawane jest na okresy roczne od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Z początkiem czerwca 2026 roku ruszy nowy okres świadczeniowy 2026/2027.

Konsekwencje dla spóźnialskich

"Jeśli jeszcze nie wysłałeś wniosku, a chcesz otrzymać 800 plus za cały okres świadczeniowy zrób to do 30 czerwca" - przypomina ZUS w komunikacie na platformie X. Rodzice, którzy złożą dokumenty jeszcze w czerwcu, otrzymają wypłatę z wyrównaniem za ten miesiąc, najpóźniej do końca sierpnia.

Spóźnialscy powinni mieć się na baczności. Wniosek złożony po 30 czerwca nie daje już prawa do wyrównania za minione miesiące. Świadczenie przysługuje wtedy wyłącznie od miesiąca, w którym dokument wpłynął do ZUS.

🔢 Świadczenie wychowawcze 800+ na nowy okres 2026/2027 w liczbach:



🟡 ponad 3,8 mln wniosków wpłynęło do ZUS

🟡 na blisko 5,6 mln dzieci.



Jeśli jeszcze nie wysłałeś wniosku, a chcesz otrzymać 800+ za cały okres świadczeniowy👉 zrób to do 3⃣0⃣ czerwca❗️



Możesz skorzystać z:

— ZUS (@zus_pl) May 19, 2026

Jak się okazuje, kwestie organizacyjne 800 plus mogą przejść poważne zmiany. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad reformą, która zakłada automatyczne przedłużanie przyznanego świadczenia, bez potrzeby składania nowego wniosku, jeśli sytuacja rodziny nie uległa zmianie.

W jaki sposób można złożyć wniosek do ZUS?

ZUS udostępnia kilka kanałów składania wniosków:

platforma eZUS

aplikacja mZUS

portal Emp@tia

bankowość elektroniczna

Dokument można przesłać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej.

Ważna zmiana dla obywateli Ukrainy

"Od 1 lutego 2026 r. obowiązują nowe zasady dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Aby otrzymać świadczenie 800 plus, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo. Dziecko w zależności od wieku powinno realizować obowiązek szkolny, roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w polskiej placówce edukacyjnej. Wymóg ten nie dotyczy między innymi dzieci poniżej 6 roku życia" - przypomina ZUS w komunikacie z 5 maja 2026 r.

Nie można również pobierać świadczenia, jeśli dziecko lub jego opiekun będzie mieszkać poza granicami Polski. Co więcej, podobne zmiany zostaną wprowadzone 1 czerwca 2026 roku dla pozostałych cudzoziemców spoza UE i EFTA, którzy przebywają w Polsce legalnie. Natomiast jak podkreśla ZUS, nowe regulacje nie dotyczą obywateli Polski ani obywateli Wielkiej Brytanii, UE i EFTA, objętych tzw. umową wystąpienia.

red. / polsatnews.pl