W połowie maja Departament Sprawiedliwości USA poinformował o ekstradycji Mohammada Baqera Saada Dawooda Al-Saadiego oskarżanego o udział w organizacji blisko 20 zamachów terrorystycznych w Europe i USA. Stany Zjednoczone oskarżają 32-letniego Irakijczyka o współpracę z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej oraz szyicką organizacją Kata’ib Hizballah.

Choć w USA Al-Saadi jest podejrzany o przestępstwa związane z terroryzmem, to według informacji do których dotarł "New York Times", Irakijczyk planował także zabójstwo córki Donalda Trumpa, Ivanki. Miała to być zemsta za zabicie przez wojsko USA Ghasema Solejmaniego w 2020 r.

Atak na Ivankę Trump. Zamachowiec chciał zemsty za irańskiego dowódcę

Według źródeł dziennika Al-Saadi po zabiciu Solejmaniego zaczął planować zabójstwo córki Trumpa w jej domu i w swoim środowisku nie krył się z zamiarami. "Po zabiciu Ghasem Al-Saadi mówił ludziom: musimy zabić Ivankę, by spalić dom Trumpa, tak jak on spalił nasz dom" - powiedział "New York Post" Entifadh Qanbar, były zastępca attaché wojskowego w ambasadzie Iraku w Waszyngtonie.

W mediach społecznościowych Irakijczyk publikował materiały związane z córką Trumpa i jej posiadłością. W rezydencji Ivanka zamieszkuje razem z mężem, Jaredem Kushnerem.



"Mówię do Amerykanów: spójrzcie na to zdjęcie i wiedzcie, że ani wasze pałace, ani Secret Service was nie ochronią. Jesteśmy obecnie na etapie inwigilacji i analizy. Mówiłem wam, nasza zemsta to kwestia czasu" - napisał Al-Saadi w w mediach społecznościowych, załączając zdjęcia mapy rezydencji Ivanki Trump i Kushnera.

Departamentu Sprawiedliwości podejrzewa, że Al-Saadi był zaangażowany m.in. w organizację ataku na amerykański bank w Amsterdamie w marcu br., podpalenie synagogi w Skopje oraz ataki na Żydów w Wielkiej Brytanii. Irakijczyk publikował w mediach społecznościowych nagrania, w których brał na siebie odpowiedzialność za akty terroru.



Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi przebywa w amerykańskim areszcie. Za organizację spisku, szpiegostwo na rzecz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i Kata’ib Hizballah, organizację zamachów terrorystycznych oraz próby organizacji kolejnych aktów przemocy grozi mu oddzielnie od 15 do 20 lat pozbawienia wolności. Łącznie Al-Saadi może zostać skazany na 90 lat więzienia.