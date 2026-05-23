Paweł Szefernaker o śmierci Piotra Pyzika poinformował w sobotnie popołudnie. Opisał przy tym byłego posła i wiceministra mianem "zaangażowanego w sprawy publiczne" oraz "oddanego Polsce".

Jak opisał, w 1980 roku Pyzik wstąpił do Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej. Za życia współpracował też z "Solidarnością".

"Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, później skierowany przymusowo do wojska. Po 1989 współpracował z organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi, był jednym z organizatorów i uczestników konwoju z pomocą humanitarną dla Sarajewa" - wymieniał.

Szefernaker zaznaczył, że z Pyzikiem łączą go ponadto osobiste wspomnienia. "To dzięki niemu 10 kwietnia 2010 roku mogłem być w Katyniu. Razem czekaliśmy na polską delegację na czele z Prezydentem Lechem Kaczyńskim" - napisał, dodając, że to doświadczenie pozostanie z nim "na zawsze". "Rodzinie i Przyjaciołom składam najszczersze wyrazy współczucia" - podsumował swój wpis szef Gabinetu Prezydenta RP.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wskazał, że Pyzik zmarł "niespodziewanie". Jak opisał, był to "szanowny, zasłużony działacz i polityk". "Życzliwy człowiek. Za swoją pracę i zaangażowanie wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dla rodziny i najbliższych szczere wyrazy współczucia. Niech spoczywa w pokoju" - napisał Kaczyński.

O śmierci Pyzika napisał także Mateusz Morawiecki, wskazując, że byłego posła i wiceministra aktywów państwowych żegna "z głębokim żalem". "Rodzinie oraz najbliższym składam wyrazy najgłębszego współczucia. Niech pamięć o Jego zaangażowaniu i wieloletniej pracy na rzecz kraju pozostanie w naszych sercach. Cześć Jego Pamięci" - napisał na platformie X były premier.

"Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Piotra Pyzika, posła na Sejm RP VII i VIII kadencji, byłego wiceministra aktywów państwowych oraz radnego Sejmiku Województwa Śląskiego" - napisał dodatkowo poseł Jarosław Wieczorek, wymieniając, że Pyzik był "działaczem opozycji antykomunistycznej, współpracownikiem 'Solidarności', samorządowcem i politykiem od lat związanym ze Śląskiem oraz Prawem i Sprawiedliwością".

"W swojej działalności publicznej angażował się w sprawy społeczne, parlamentarne i państwowe, reprezentując mieszkańców regionu w Sejmie RP. Żegnamy człowieka oddanego Polsce i sprawom publicznym, który za swoją działalność i zasługi został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Rodzinie, Bliskim oraz Przyjaciołom składam szczere wyrazy współczucia i kondolencje" - dodał Wieczorek.

Wpis na temat śmierci Pyzika opublikowała również Anna Krupka. Wiceprezes PiS napisała, że wiadomość o jego odejściu przyjęła "z głębokim smutkiem". Opisała go jako swojego kolegę, a także człowieka "niezwykle życzliwego, zaangażowanego w sprawy publiczne i oddanego Polsce".

"Na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako osoba pełna dobra, serdeczności i lojalności. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składam najszczersze wyrazy współczucia. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie" - podsumowała polityczka.

"Bardzo smutna wiadomość. Zmarł Piotr Pyzik - były poseł ziemi gliwickiej, a w latach 2021–2023 podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie" - napisał na swoim profilu na platformie X poseł Marek Wesoły.

Zmarł Piotr Pyzik. Były poseł i wiceminister miał 67 lat

Piotr Pyzik urodził się 1 stycznia 1959 w Puławach. Członkiem Prawa i Sprawiedliwości był od 2001 roku. Wówczas dał się poznać jako współzałożyciel struktur tej partii w województwie śląskim. W latach 2021-2023 był wiceministrem aktywów państwowych, gdzie odpowiadał m.in. za górnictwo.

Wiele lat wcześniej, bo w 2010 roku, z powodzeniem ubiegał się natomiast o mandat posła, startując jako lider listy PiS w okręgu gliwickim. Otrzymał wówczas 12 039 głosów. Przy okazji kolejnych wyborów ubiegał się o reelekcję i ponownie uzyskał mandat poselski. O mandat posła Pyzik zawalczył również w wyborach w 2023 roku - tym razem bez powodzenia. W grudniu tego samego roku zakończył pełnienie funkcji w administracji rządowej.

Pyzik zapisał się na kartach historii także jako działacz "Solidarności". Po 1989 roku współpracował on z organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi. Był jednym z organizatorów i uczestników konwoju z pomocą humanitarną dla Sarajewa. W 2011 roku uzyskał on wykształcenie wyższe - ukończył studia z dyplomacji i stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie.