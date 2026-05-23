Reuters dotarł do listy Wołodymyra Zełenskiego adresowanego do przywódców państw Unii Europejskiej. Dokument stanowi odpowiedź na niemiecką propozycję nadania Ukrainie specjalnego statusu stowarzyszeniowego z Unią Europejską.

ZOBACZ: Porażka negocjacji Ukraina-Rosja-USA. "Do niczego nie prowadzą"

"To byłoby niesprawiedliwe, gdyby Ukraina była obecna w Unii Europejskiej, a jednocześnie nie miała głosu. (...) Nadszedł właściwy czas, aby w pełni i w sposób znaczący posunąć naprzód kwestię członkostwa Ukrainy" - napisał Wołodymyr Zełenski w liście do liderów UE.

"Bronimy Europy - w całości, nie częściowo i nie półśrodkami" - podkreślił prezydent Ukrainy, dziękując jednocześnie europejskim przywódcom za dotychczas okazaną pomoc.

Zełenski odpowiedział na ofertę Niemiec. Ukraina chce pełnego członkostwa w UE

Propozycja kanclerza Niemiec Friedricha Merza zakładała nadanie Ukrainie specjalnego statusu, w którym ta mogłaby uczestniczyć w spotkaniach UE i pracach instytucji Wspólnoty, jednak bez prawa głosowania. Nie chodzi o jedynie umowę stowarzyszeniową - tę Ukraina zawarła z UE w 2014 r., a w 2022 r. otrzymała status państwa-kandydata.

ZOBACZ: Nowa decyzja rządu Magyara. Jest zakaz dotyczący Ukrainy

"Propozycja Merza została przedstawiona jako próba znalezienia rozwiązania pośredniego między szybką akcesją a obecnym statusem Ukrainy jako kraju kandydującego na początku procesu" - podał Reuters.

Oferta kanclerza Niemiec jest skutkiem tego, że w Unii Europejskiej jest grupa państw, które sprzeciwiają się przyjmowania Ukrainy do Wspólnoty na specjalnych zasadach. Ich podstawą miałoby być przyśpieszenie procedury akcesji i tymczasowe poluzowanie wymagań, które Kijów mógłby spełnić już po dołączeniu do UE.

Według ustaleń Politico szybkiej ścieżce akcesji ma się sprzeciwiać między innymi Francja, Niemcy, Włochy czy Holandia. Otwarcie swój sprzeciw przyśpieszonej procedury dołączenia Ukrainy UE wyraził premier Węgier Peter Magyar, który wyklucza możliwość, by do Wspólnoty dołączyło państwo będące w stanie wojny.