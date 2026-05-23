Zajrzała do studni na działce. Wstrząsające odkrycie pod Olsztynem

Polska

W przydomowej studni zostały ujawnione ludzkie zwłoki - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Do makabrycznego odkrycia doszło w miejscowości Skajboty na terenie posesji, która kilka lat temu zyskała nowego właściciela i od tego czasu była rzadko użytkowana. 

Pixabay
Makabra w Skajbotach. W przydomowej studni odkryto ciało (zdj. ilustracyjne)

Jak przekazał podkom. Jacek Wilczewski, posesja w miejscowości Skajboty, na której znaleziono zwłoki, zmieniła właściciela przed kilkoma laty.

 

- Od tego czasu stała nieużytkowana. Raz na jakiś czas jej doglądano - opisywał policjant, wskazując, że od pewnego czasu nowa właścicielka zaczęła tam bywać częściej.

 

ZOBACZ: Akcja poszukiwawcza w Krakowie przerwana. Policja podała tragiczne informacje

 

W piątek kobieta postanowiła zajrzeć do przydomowej studni. Kiedy ją odsłoniła, w środku zastała ludzkie zwłoki.

Wstrząsające odkrycie pod Olsztynem. W studni ujawniono zwłoki

Rzecznik prasowy olsztyńskiej policji, dopytywany o to, w jakim stanie znajdowało się ciało oraz jak długo mogło ono tam leżeć, przekazał, że więcej na ten temat powie opinia biegłego lekarza. - W mojej ocenie ciało mogło tam leżeć dość długo, więcej niż rok - powiedział podkom. Wilczewski, dodając, że jego domniemania nie zostały póki co poparte żadną ekspertyzą.

 

ZOBACZ: Szukali zaginionego 13-latka. Policja podała nowe informacje

 

Okoliczności sprawy będzie wyjaśniać prokuratura. Jak dotąd nikt nie został zatrzymany.

WIDEO: Rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. "Krok w stronę normalności"
Alicja Krause / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CIAŁOOLSZTYNPOLICJAPOLSKASTUDNIAWARMIŃSKO-MAZURSKIEZWŁOKI

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 