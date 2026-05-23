Zajrzała do studni na działce. Wstrząsające odkrycie pod Olsztynem
W przydomowej studni zostały ujawnione ludzkie zwłoki - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl podkom. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Do makabrycznego odkrycia doszło w miejscowości Skajboty na terenie posesji, która kilka lat temu zyskała nowego właściciela i od tego czasu była rzadko użytkowana.
Jak przekazał podkom. Jacek Wilczewski, posesja w miejscowości Skajboty, na której znaleziono zwłoki, zmieniła właściciela przed kilkoma laty.
- Od tego czasu stała nieużytkowana. Raz na jakiś czas jej doglądano - opisywał policjant, wskazując, że od pewnego czasu nowa właścicielka zaczęła tam bywać częściej.
ZOBACZ: Akcja poszukiwawcza w Krakowie przerwana. Policja podała tragiczne informacje
W piątek kobieta postanowiła zajrzeć do przydomowej studni. Kiedy ją odsłoniła, w środku zastała ludzkie zwłoki.
Wstrząsające odkrycie pod Olsztynem. W studni ujawniono zwłoki
Rzecznik prasowy olsztyńskiej policji, dopytywany o to, w jakim stanie znajdowało się ciało oraz jak długo mogło ono tam leżeć, przekazał, że więcej na ten temat powie opinia biegłego lekarza. - W mojej ocenie ciało mogło tam leżeć dość długo, więcej niż rok - powiedział podkom. Wilczewski, dodając, że jego domniemania nie zostały póki co poparte żadną ekspertyzą.
ZOBACZ: Szukali zaginionego 13-latka. Policja podała nowe informacje
Okoliczności sprawy będzie wyjaśniać prokuratura. Jak dotąd nikt nie został zatrzymany.Czytaj więcej