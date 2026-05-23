Zaginęła 14-letnia Klaudia Gawron. RCB rozesłało alert

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opisało, że zaginiona Klaudia Gawron ma 14 lat. Jest szczupłej budowy ciała i ma 167 centymetrów wzrostu, niebieskie oczy oraz brązowe włosy do ramion.

ZOBACZ: Polka zaginęła w Nicei. Trwają poszukiwania 44-letniej Moniki Brzezińskiej

Szczegóły w sprawie zaginięcia dziewczyny przekazała śląska policja, wskazując, że w sobotę nad ranem opuściła ona swoje miejsce zamieszkania i do teraz nie nawiązała kontaktu z najbliższymi.

Policja poszukuje 14-letniej Klaudii Gawron. RCB rozesłało alerty do mieszkańców Śląska

W chwili zaginięcia nastolatka miała na sobie błękitną bluzę, szare spodnie dresowe oraz białe sportowe buty. Dodatkowo, wychodząc z domu, zabrała ze sobą plecak w czarno-białą kratkę.

"Istnieje bezpośrednie zagrożenie jej życia lub zdrowia" - przekazała w sprawie zaginięcia Klaudii Gawron śląska policja.

ZOBACZ: Akcja poszukiwawcza w Krakowie przerwana. Policja podała tragiczne informacje

Wszystkie osoby, które widziały dziewczynkę lub znają jej aktualne miejsce pobytu, są proszone o pilny kontakt z dyżurnym rudzkiej komendy pod numerem 47 854 12 55 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem 112.

Zaginęła Klaudia Gawron. Policja poszukuje 14-latki

Alerty w sprawie zaginięcia nastolatki zostały rozesłane do odbiorców na terenie Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Zabrza oraz powiatu mikołowskiego.

O szczegóły zaginięcia nastolatki polsatnews.pl zapytał mł. asp. Mateusza Mrachacza z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Przekazał on, iż obecnie nie jest rozważane, aby wdrożyć procedurę Child Alert. Policjant odmówił ponadto udzielenia informacji co do tego, jak wielu przedstawicieli służb jest zaangażowanych w poszukiwania dziewczyny, powołując się na dobro sprawy.

ZOBACZ: Tragedia w podwarszawskim żłobku. Nie żyje dwuletnie dziecko

Jak dodał, zebrane do tej pory informacje wskazują na to, że dziewczyna dobrowolnie opuściła swoje miejsce zamieszkania. Mł. asp. Mrachacz wykluczył tym samym, że mogło dojść do uprowadzenia nastolatki.