Zaginęła 14-letnia Klaudia Gawron. RCB rozesłało alert

Zaginęła 14-letnia Klaudia Gawron - alarmuje w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty w tej sprawie zostały rozesłane do odbiorców na terenie Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Zabrza oraz powiatu mikołowskiego. "Istnieje bezpośrednie zagrożenie jej życia lub zdrowia" - przekazała śląska policja.

Zdjęcie Klaudii Gawron, 14-letniej dziewczynki, której poszukuje policja.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opisało, że zaginiona Klaudia Gawron ma 14 lat. Jest szczupłej budowy ciała i ma 167 centymetrów wzrostu, niebieskie oczy oraz brązowe włosy do ramion.

 

Szczegóły w sprawie zaginięcia dziewczyny przekazała śląska policja, wskazując, że w sobotę nad ranem opuściła ona swoje miejsce zamieszkania i do teraz nie nawiązała kontaktu z najbliższymi.

W chwili zaginięcia nastolatka miała na sobie błękitną bluzę, szare spodnie dresowe oraz białe sportowe buty. Dodatkowo, wychodząc z domu, zabrała ze sobą plecak w czarno-białą kratkę. 

 

"Istnieje bezpośrednie zagrożenie jej życia lub zdrowia" - przekazała w sprawie zaginięcia Klaudii Gawron śląska policja.

 

Wszystkie osoby, które widziały dziewczynkę lub znają jej aktualne miejsce pobytu, są proszone o pilny kontakt z dyżurnym rudzkiej komendy pod numerem 47 854 12 55 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem 112.

Alerty w sprawie zaginięcia nastolatki zostały rozesłane do odbiorców na terenie Rudy Śląskiej, Bytomia, Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Zabrza oraz powiatu mikołowskiego.

 

O szczegóły zaginięcia nastolatki polsatnews.pl zapytał mł. asp. Mateusza Mrachacza z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Przekazał on, iż obecnie nie jest rozważane, aby wdrożyć procedurę Child Alert. Policjant odmówił ponadto udzielenia informacji co do tego, jak wielu przedstawicieli służb jest zaangażowanych w poszukiwania dziewczyny, powołując się na dobro sprawy.

 

Jak dodał, zebrane do tej pory informacje wskazują na to, że dziewczyna dobrowolnie opuściła swoje miejsce zamieszkania. Mł. asp. Mrachacz wykluczył tym samym, że mogło dojść do uprowadzenia nastolatki.

