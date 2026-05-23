"Umowa została w dużej mierze wynegocjowana, z zastrzeżeniem jej finalizacji między Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Islamską Republiką Iranu i innymi wymienionymi krajami" - napisał Trump na Truth Social po rozmowie telefonicznej z przywódcami Arabii Saudyjskiej, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Pakistanu, Turcji i Egiptu na temat wstępnych ram porozumienia kończącego wojnę z Iranem ("memorandum of understanding").

"Ostateczne aspekty i szczegóły umowy są obecnie omawiane i zostaną wkrótce ogłoszone. Oprócz wielu innych elementów umowy, otwarta zostanie cieśnina Ormuz" - dodał Trump.

Amerykański prezydent odbył także osobną rozmowę z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu i poinformował, że poszła ona "bardzo dobrze". Netanjahu ma być przeciwnikiem porozumienia.

Trump zapowiada otwarcie cieśniny Ormuz. "Szczegóły umowy zostaną wkrótce ogłoszone"

Jak wcześniej podawał portal Axios i inne media, telekonferencja Trumpa z przywódcami państw regionu miała na celu omówienie projektu porozumienia. Trwała ponad dwie godziny.

Media, powołując się na źródła zaznajomione z rozmowami na najwyższym szczeblu, informowały, że strony konfliktu są bliskie porozumienia, które przedłużyłoby zawieszenie broni o 30-60 dni.

W ramach tej umowy irańskie władze mają stopniowo zacząć otwierać cieśninę Ormuz, ale też zobowiązać się do podjęcia rozmów na temat rozcieńczenia lub przekazania irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu.

Z drugiej strony USA mają także zwolnić swoją blokadę cieśniny, rozluźnić reżim sankcyjny i częściowo odblokować zamrożone irańskie środki.

Komentując rozmowy w sobotę sekretarz stanu Marco Rubio zaznaczył, że Iran musi pozbyć się zapasów wzbogaconego uranu i nie może pobierać opłat za tranzyt przez Ormuz.