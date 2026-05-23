Tragedia w Chinach. Co najmniej 90 górników zginęło w eksplozji

Jak podaje chińska agencja państwowa Xinhua, do eksplozji doszło w piątek w prowincji Shanxi, ok. 520 km na południowy zachód od Pekinu. Tragedię poprzedził komunikat władz kopalni o tym, że przekroczone zostały dopuszczalne normy stężenia dwutlenku węgla w powietrzu.

W eksplozji zginęło co najmniej 90 górników, dziesiątki są uwięzione pod ziemią - podał serwis South China Morning Post. Chińska agencja państwowa podaje znacznie niższe liczby. Według władz Chin potwierdzono dotąd śmierć ośmiu osób, a 38 pozostaje pod ziemią.

W chwili katastrofy pod ziemią przebywało 247 górników, na powierzchnię udało się wydobyć 201 z nich, jednak część z nich odniosła obrażenia, stan kilkunastu oceniono jako krytyczny. Policja zatrzymała zarząd spółki kierującej kopalnią - poinformowała Xinhua

Eksplozja w kopalni węgla w Chinach. Zginęły co najmniej 82 osoby

Do tragedii odniósł się Xi Jinping. Przywódca Chin zapowiedział, że akcja ratunkowa będzie trwała tak długo, aż na powierzchnię zostaną wydobyci wszyscy górnicy.

- Władze w całym kraju muszą wyciągnąć wnioski z wypadku, zachować czujność w kwestii bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz zintensyfikować działania mające na celu identyfikację i eliminowanie potencjalnych zagrożeń w celu zapobiegania poważnym wypadkom - powiedział Xi Jinping cytowany przez agencję Xinhua.

Na miejsce wypadku udał się wicepremier Chin Ludowej Zhang Guoqing, który będzie osobiście nadzorował akcję ratunkową.