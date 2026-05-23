Szukają zaginionej 12-latki. Dziewczynkę zarejestrował monitoring

Policja odnalazła nagranie z monitoringu, na którym widać 12-letnią Elę zaginioną w Krakowie. Mimo to w sprawie doszło do przełomu. Podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przekazała Polsat News, że poszukiwania trwały całą noc, poszerzony został ich zakres. W akcji bierze udział kilkuset policjantów.

Podinsp. potwierdziła, że Elę zarejestrowały kamery monitoringu. Było to w Lasku Wolskim w Krakowie, w okolicach wejścia do ogrodu zoologicznego. Stamtąd także pochodzi ostatni potwierdzony sygnał o miejscu, w którym przebywa dziewczynka.

- Tutaj koncentrują się nasze poszukiwania, bardzo szeroko zakrojone. To kilkuset policjantów z psami, z dronami, wojsko, grupy poszukiwawcze. (...) Na monitoringu, który jest w okolicach wejścia ogrodu zoologicznego, zobaczyliśmy, że jest nasza 12-letnia Elżbieta - powiedziała rzecznik.

W nocy policja przeszukała kilkadziesiąt pustostanów. Funkcjonariusze otrzymali sygnał, że zaginiona mogła szukać miejsca schronienia na noc. Trwa zabezpieczanie nagrań z monitoringu w całym mieście. - Mieliśmy kilkadziesiąt sygnałów, że ktoś widział Elżbietę, każdy ten sygnał sprawdzamy - rzecznik małopolskiej policji.

Poszukiwania Elżbiety rozpoczęły się w czwartek. Dziewczynka nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi, od tego czasu nie nawiązała kontaktu z bliskimi.

Ela ma 161 cm wzrostu i blond włosy sięgające łopatek. W dniu była ubrana w czarną bluzę z kapturem, dżinsy za kolano, czarno-białe buty, prawdopodobnie posiada czarną torebkę z kolorowymi przypinkami.



Osoby, które mają jakiekolwiek informacje o zaginionej, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-913 lub pod numer alarmowy 112.