Szef Światowej Organizacji Zdrowia poinformował, że kapitan Jan Dobrogowski opuści w sobotę pokład wycieczkowca MV Hondius. Do tej pory nie zaobserwowano u niego objawów hantawirusa.

Tedros Adhanom Ghebreyesus podziękował Polakowi za "współpracę i przywództwo, gdyż przeprowadził statek przez niezwykłą i przerażającą podróż". "Dziękuję, drogi Janie, za to, że kierujesz pasażerów w stronę bezpieczeństwa" - dodał szef WHO.

Jan Dobrogowski opuści pokład MV Hondius. Szef WHO dziękuje Polakowi

W pierwszej połowie kwietnia na wycieczkowcu MV Hondius wykryto ognisko hantawirusa. Jest to wirus odzwierzęcy, który najczęściej atakuje gryzonie. Patogen sporadycznie przenoszony jest na ludzi, u których na skutek zakażenia wystąpić mogą objawy grypopodobne. W niektórych przypadkach zachorowanie może doprowadzić do śmierci.

Do tej pory - jak przekazał Ghebreyesus - na statku wykryto 12 przypadków zakażenia hantawirusem. Trzy osoby zmarły. "Od drugiego maja nie odnotowano żadnych nowych zgonów" - dodał szef WHO.

10 maja statek przypłynął na Teneryfę, a na miejscu przeprowadzono ewakuację pasażerów. Jako pierwsi pokład opuścili obywatele Hiszpanii. W późniejszym czasie z pokładu zeszli obywatele innych państw. Ewakuacja objęła ostatecznie ponad 170 pasażerów 23 różnych narodowości, z których wielu trafiło na kwarantannę w swoich krajach ojczystych.

Hantawirus na wycieczkowcu. Kapitan wróci do Polski

W poniedziałek statek dopłynął do portu w Rotterdamie, gdzie został poddany dezynfekcji. Część załogi MV Hondius została skierowana na kwarantannę, która ma trwać 42 dni. Zgodnie z informacjami agencji Reutera, działania te dotknęły 23 członków załogi oraz dwóch pracowników personelu medycznego.

Dobrogowski - jak zadeklarował Główny Inspektor Sanitarny, Paweł Grzesiowski - nie wykazuje żadnych objawów choroby. Polak miał zostać poddany trzem badaniom, które wykluczyły obecność wirusa w jego organizmie. Kapitan ma zostać ewakuowany do Polski, gdy zostanie zwolniony przez służby holenderskie.

Po dotarciu do kraju trafi on do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. - Tam po decyzjach lekarzy zostanie poddany dalszym czynnościom. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych - zapowiedział Grzesiowski.