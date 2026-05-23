Moskwa ściga wszelkiego rodzaju twórców i publicystów za żarty dotyczące wojny z Ukrainą, mobilizacji, armii, poległych lub rannych żołnierzach, a także rosyjskich władzach. Robi to coraz ostrzej - szczególnie niebezpieczne, jak twierdzi Ważnyje Istorii, stały się dowcipy o wojsku i Władimirze Putinie.

Za wypowiedzi dotyczące wojny wszczynane są postępowania administracyjne i karne. Podstawę oskarżeń stanowią najczęściej przepisy dotyczące "dyskredytowania armii", rozpowszechniania "fałszywych informacji" o rosyjskich siłach zbrojnych albo "usprawiedliwiania terroryzmu".

Rosja. Za niewłaściwe żarty komikom grozi więzienie

Jednym z opisanych przykładów jest komik Rusłan Biełyj, który po antywojennych wypowiedziach został wpisany przez władze na listę "zagranicznych agentów", a na żądanie rosyjskiej placówki dyplomatycznej dwa całkiem wyprzedane występy w Tajlandii zostały odwołane. Na tę samą listę trafił również satyryk i autor piosenek Siemion Sliepakow.

ZOBACZ: Rosja grzmi i oskarża Ukrainę. Putin zapowiedział odwet

Ważnyje Istorii informuje też, że standupy są odwoływane po donosach, pisanych przez prorządowych aktywistów, a sami artyści bywają przesłuchiwani przez policję lub prokuraturę.

Rosyjskie przepisy stworzyły atmosferę sprzyjającą autocenzurze. Według portalu komicy coraz częściej unikają tematów politycznych albo formułują żarty w sposób aluzyjny.

Wybuch wojny w Ukrainie zmienił scenę komediową w Rosji

Portal podkreśla, że po 2022 roku rosyjska scena komediowa znalazła się pod silną presją polityczną, a granice dopuszczalnej satyry stały się znacznie węższe niż przed wojną.

ZOBACZ: Sygnał wysłany Magyarowi. Rosja nie oszczędza już tej części Ukrainy

Według cytowanej politolożki Jekatieriny Szulman władze autorytarne nie tolerują niezależnych osób wpływających na opinię publiczną, nawet jeśli działają one w sferze rozrywki. Jej zdaniem współczesny rosyjski humor polityczny coraz bardziej przypomina realia późnego ZSRR, gdy żarty polityczne funkcjonowały głównie prywatnie i w nieoficjalnym obiegu.