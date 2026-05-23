W środę 20 maja gwałtowne ulewy sparaliżowały robotaksówki w Atlancie. Dziennikarka AJC Rachael Knudsen jechała Waymo, gdy samochód kilkakrotnie zatrzymał się przed zalaną ulicą. W pewnym momencie auto się poddało.

- Jedna z naszych dziennikarek, Rachael Knudsen, została w środę wieczorem zatrzymana przez Waymo, zanim autonomiczny samochód kilkakrotnie utknął w wodzie powodziowej. Uber ostatecznie wysłał zastępczego (ludzkiego) kierowcę i musiał odholować samochód Waymo, którym pierwotnie jechała - poinformowało AJC News z Atlanty o kuriozalnej sytuacji, w której znalazła się kobieta. Waymo tymczasowo wstrzymało usługi w Atlancie z uwagi na pogodę.

Nie pierwszy raz

Jak donosi 11Alive, w tym samym czasie na North Avenue utknęło kolejne, tym razem puste Waymo. Auto stało na zalanej ulicy przez niemal godzinę, zanim woda opadła i pojazd dało się odholować. Podobna sytuacja miała miejsce miesiąc wcześniej. Jedno z autonomicznych aut wjechało w zalaną drogę w San Antonio w Teksasie, na szczęście również bez pasażerów.

Federalne służby bezpieczeństwa ustaliły, że pojazdy Waymo mogą zwalniać, ale nie zatrzymywać się całkowicie po wykryciu zalanej drogi. W odpowiedzi firma ogłosiła wycofanie niemal 4 tys. pojazdów oraz prace nad poprawą oprogramowania.

Szaleństwo stalowych demonów

Zanim jednak nadeszła powódź, mieszkańcy Atlanty przeżyli nie mniej absurdalną sytuację na przestrzeni ostatnich tygodni. Jak donosi CBS News, w północno-zachodniej części miasta, na wąskich osiedlowych uliczkach, doszło do sporego zatoru. Przez ślepą uliczkę blisko 50 pustych Waymo. Samochody przekraczały przy tym ograniczenie prędkości obowiązujące na osiedlu.

- Prawie straciliśmy kilka zwierząt. To trochę przerażające - powiedziała CBS News Andi Brown Milheiser, jedna z mieszkanek osiedla.

Auta blokowały podjazdy, tworzyły korki i ignorowały prośby zdezorientowanych ludzi. Sfrustrowani mieszkańcy wystawili na wjeździe jaskrawozielony znak, by odciąć robotaksówkom wjazd. Skutek był odwrotny od zamierzonego: osiem lub dziesięć Waymo zatrzymało się i blokowało ulicę, próbując zawrócić.

- Postawiliśmy małego żółtego ludzika, żeby uspokoić ruch. To zdezorientowało Waymo. Nagle osiem albo dziesięć samochodów utknęło jeden za drugim. To był totalny chaos - powiedziała mieszkanka.

W oświadczeniu dla magazynu People rzecznik Waymo poinformował wówczas:

- W Waymo zależy nam na tym, aby być dobrymi sąsiadami. Poważnie traktujemy opinie społeczności i już współpracujemy z naszym partnerem flotowym, aby rozwiązać ten problem. Cenimy sobie relacje z mieszkańcami Atlanty i nadal koncentrujemy się na zapewnieniu płynnego, pełnego szacunku i bezpiecznego doświadczenia zarówno pasażerom, jak i mieszkańcom.

Gigant z Doliny Krzemowej

Za projektem Waymo stoi spółka-córka Alphabet Inc., czyli holdingu zarządzającego m.in. Google. Firma narodziła się w 2009 r. jako projekt autonomicznych pojazdów w laboratoriach Google X. Dziś jest uznawana za światowego lidera tej branży, a jej wartość rynkowa szacowana jest na blisko 30-45 mld dolarów.

Jak skomentował w rozmowie z CBS News Darrell West, ekspert ds. AI i robotyki - Pod wieloma względami pojazdy autonomiczne są bezpieczniejsze niż pojazdy prowadzone przez ludzi, bo się nie rozpraszają i nie jeżdżą po pijanemu. Jednak ludzie nie chcą być rozjechani przez autonomiczny pojazd. Waymo zapewnia, że pracuje nad poprawkami.

red. / polsatnews.pl