Płoccy policjanci informują, że zaginiona Monika Brzezińska ma 172 centymetry wzrostu i jest średniej postury. Ma 44 lata i blond włosy do ramion. Jej oczy są koloru niebieskiego.

Znakiem charakterystycznym jest wytatuowany na lewym nadgarstku napis "Kinga". Dodatkowo 44-latka ma blizny po cięciach na lewym przedramieniu.

Monika Brzezińska zaginęła w Nicei. Trwają poszukiwania 44-letniej Polki

Kobieta 18 lutego bieżącego roku wyjechała z Holandii do Nicei. Po raz ostatni kontaktowała się z rodziną 5 maja za pośrednictwem komunikatora internetowego. Od tej chwili nie ma z nią kontaktu.

We wpisie udostępnionym na jednej z grup dla Polaków mieszkających w Nicei córka Moniki Brzezińskiej poinformowała, że momencie ostatniego kontaktu 44-latka przebywała w tym mieście razem ze swoim partnerem. Rodzinie nie udało się skontaktować także z mężczyzną. Zaginiona po raz ostatni była aktywna w mediach społecznościowych 12 maja.

Każdy, kto widział zaginioną kobietę lub wie, gdzie przebywa, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku pod numerem 47 705 16 00 lub 47 705 16 01. Można także zadzwonić na jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy 112.