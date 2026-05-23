Polka zaginęła w Nicei. Trwają poszukiwania 44-letniej Moniki Brzezińskiej
Trwają poszukiwania 44-letniej Moniki Brzezińskiej - informuje Komenda Miejska Policji w Płocku. Kobieta w lutym wyjechała z Holandii do Nicei. Z rodziną nie kontaktowała się od 5 maja.
Płoccy policjanci informują, że zaginiona Monika Brzezińska ma 172 centymetry wzrostu i jest średniej postury. Ma 44 lata i blond włosy do ramion. Jej oczy są koloru niebieskiego.
Znakiem charakterystycznym jest wytatuowany na lewym nadgarstku napis "Kinga". Dodatkowo 44-latka ma blizny po cięciach na lewym przedramieniu.
Monika Brzezińska zaginęła w Nicei. Trwają poszukiwania 44-letniej Polki
Kobieta 18 lutego bieżącego roku wyjechała z Holandii do Nicei. Po raz ostatni kontaktowała się z rodziną 5 maja za pośrednictwem komunikatora internetowego. Od tej chwili nie ma z nią kontaktu.
We wpisie udostępnionym na jednej z grup dla Polaków mieszkających w Nicei córka Moniki Brzezińskiej poinformowała, że momencie ostatniego kontaktu 44-latka przebywała w tym mieście razem ze swoim partnerem. Rodzinie nie udało się skontaktować także z mężczyzną. Zaginiona po raz ostatni była aktywna w mediach społecznościowych 12 maja.
Każdy, kto widział zaginioną kobietę lub wie, gdzie przebywa, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku pod numerem 47 705 16 00 lub 47 705 16 01. Można także zadzwonić na jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy 112.Czytaj więcej