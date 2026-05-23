Polka zaginęła w Nicei. Trwają poszukiwania 44-letniej Moniki Brzezińskiej

Polska

Trwają poszukiwania 44-letniej Moniki Brzezińskiej - informuje Komenda Miejska Policji w Płocku. Kobieta w lutym wyjechała z Holandii do Nicei. Z rodziną nie kontaktowała się od 5 maja.

Zdjęcie przedstawia zbliżenie na twarz kobiety z blond włosami, a w tle widok na nadmorskie miasto z portem pełnym łodzi.
Pixabay / Facebook/Komenda Miejska Policji w Płocku
Monika Brzezińska zaginęła w Nicei, trwają jej poszukiwania

Płoccy policjanci informują, że zaginiona Monika Brzezińska ma 172 centymetry wzrostu i jest średniej postury. Ma 44 lata i blond włosy do ramion. Jej oczy są koloru niebieskiego.

 

ZOBACZ: Akcja poszukiwawcza w Krakowie przerwana. Policja podała tragiczne informacje

 

Znakiem charakterystycznym jest wytatuowany na lewym nadgarstku napis "Kinga". Dodatkowo 44-latka ma blizny po cięciach na lewym przedramieniu.

Monika Brzezińska zaginęła w Nicei. Trwają poszukiwania 44-letniej Polki

Kobieta 18 lutego bieżącego roku wyjechała z Holandii do Nicei. Po raz ostatni kontaktowała się z rodziną 5 maja za pośrednictwem komunikatora internetowego. Od tej chwili nie ma z nią kontaktu.

 

We wpisie udostępnionym na jednej z grup dla Polaków mieszkających w Nicei córka Moniki Brzezińskiej poinformowała, że momencie ostatniego kontaktu 44-latka przebywała w tym mieście razem ze swoim partnerem. Rodzinie nie udało się skontaktować także z mężczyzną. Zaginiona po raz ostatni była aktywna w mediach społecznościowych 12 maja. 

 

ZOBACZ: Zajrzała do studni na działce. Wstrząsające odkrycie pod Olsztynem

 

Każdy, kto widział zaginioną kobietę lub wie, gdzie przebywa, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku pod numerem  47 705 16 00 lub  47 705 16 01. Można także zadzwonić na jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy 112.

WIDEO: Zgorzelski o ruchu prokuratury ws. Boguckiego: Zyska na tym PiS
Alicja Krause / polsatnews.pl
Czytaj więcej
FRANCJANICEAPŁOCKPOLICJAPOLSKAPOSZUKIWANIAZAGINIĘCIE

WIDZISZ COŚ WAŻNEGO? PRZYŚLIJ ZDJĘCIE LUB FILM

Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl

PRZEJDŹ DO WRZUTNI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 