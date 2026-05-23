Polak nagrodzony w Cannes. Paweł Pawlikowski ze statuetką za "Ojczyznę"

Paweł Pawlikowski odebrał statuetkę za reżyserię "Ojczyzny" podczas sobotniej gali zamknięcia 79. festiwalu w Cannes. Jury doceniło równorzędną nagrodą także Javiera Calvo i Javiera Ambrossi za "La bola negra".

Wcześniej nagrodę jury otrzymał obraz "The Dreamed Adventure" Valeski Grisebach. Złota Plama powędrowała do rumuńskiego autora Cristiana Mungiu za film "Fjord", a Grand Prix Festiwalu do Andrieja Zwiagincewa za film "Minotaur".

Paweł Pawlikowski nagrodzony za reżyserię w Cannes

"Ojczyzna" to pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu "Zimnej wojny", która w 2018 roku również zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię. Scenariusz Pawlikowski współtworzył z Henkiem Handloegtenem.

ZOBACZ: "Poszukiwanie nowego Bonda trwa". Ruszyły przesłuchania

Sercem opowieści są relacje wybitnego niemieckiego pisarza i laureata Nagrody Nobla Thomasa Manna (w tej roli Hanns Zischler) z jego córką Eriką (Sandra Hüller) i synem Klausem (August Diehl). Akcja rozgrywa się w 1949 roku, w trakcie podróży z położonego w amerykańskiej strefie wpływów Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru, w którą Mann wyrusza z Eriką.

Laureatów konkursu głównego wyłonili: południowokoreański reżyser, scenarzysta i producent Park Chan-wook (przewodniczący), amerykańska aktorka i producentka Demi Moore, irlandzko-etiopska aktorka i producentka Ruth Negga, belgijska reżyserka i scenarzystka Laura Wandel, chińska reżyserka i scenarzystka Chloé Zhao, chilijski reżyser i scenarzysta Diego Céspedes, francusko-amerykański aktor Isaach De Bankolé, szkocki scenarzysta Paul Laverty oraz szwedzki aktor Stellan Skarsgard.