Pięciolatek postrzelony podczas zabawy. Wiatrówki używał trzynastoletni brat

Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 17 na prywatnej posesji w miejscowości Odolanów w południowej Wielkopolsce.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że trzynastoletni chłopiec, w trakcie zabawy na terenie ogrodu podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linię strzału przypadkowo wbiegł jego pięcioletni brat - przekazała polsatnews.pl aspirant Ewa Golińska-Jurasz z KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

Śrut trafił w okolice podbrzusza pięciolatka. Chłopiec został przetransportowany do szpitala w Ostrowie, gdzie przeszedł operację.

Pięciolatek postrzelony ze śrutówki w Odolanowie. Policja bada okoliczności

Miejsce zdarzenia zbadała policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza. Funkcjonariusze dokonali oględzin i zabezpieczyli broń. - Na ten rodzaj broni nie jest wymagane pozwolenie - zaznaczyła rzecznik ostrowskiej policji.

Rodzice chłopców byli trzeźwi. O zdarzeniu poinformowany został sąd rodzinny i nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim.

- Aktualnie wyjaśnienia szczegóły, okoliczności i przebieg wydarzenia. Wstępnie ustalenia wskazują, że był to nieszczęśliwy wypadek - powiedziała asp. Golińska-Jurasz.